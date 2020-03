Piden no salir de noche y resguardarse del coronavirus en Cancún

A partir de esta noche de viernes, el gobierno municipal de Cancún ha solicitado a la población no salir a las calles después de las 22 horas y hasta la madrugada, para mantenerse en casa, evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19 y resguardar su seguridad.

La medida es casi simultánea en los municipios de Chetumal, Cozumel, Tulum, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, que tomaron también esa determinación.

"No es un ‘toque de queda’. Estamos pidiendo reiteradamente que nadie debe estar fuera de su casa después de las 10:30 de la noche, para que no seas víctima de la proliferación del SARS-CoV-2, que ya no hay nada que hacer después porque todo está cerrado, porque ya no hay venta de bebidas alcohólicas, porque los lugares a los que podrías ir, antros, discotecas, bares, están cerrados. Porque te pones en riesgo (…)", explicó la alcaldesa, "Mara" Lezama Espinosa.

La munícipe indicó que el servicio de transporte público también será suspendido entre las 22:30 y 23 horas, para que no haya pretexto de salir. La instrucción aplica a partir de esta noche.

El alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, anunció que, a partir de mañana se restringirá la circulación de vehículos, de las 23:30 a las 05:00 horas. "El llamado es para todos, cada quien debe hacer su parte; quien no tenga que salir de casa, no lo haga; es tiempo de sumar esfuerzos, porque es la única manera de hacer frente al coronavirus", manifestó.

En Tulum, se llamó a las y los habitantes del municipio a quedarse en sus hogares y "no transitar por las calles" desde las 22:00 a las 05:00 horas, a partir del 27 de marzo.

"Reforzaremos en patrullaje en todo el municipio. Vigilaremos de manera permanente los comercios, para que ningún establecimiento abuse, subiendo precios", expresó y advirtió que las malas prácticas motivarán la revocación de su licencia de funcionamiento y denunciado a nivel federal.

En Lázaro Cárdenas se decretó "toque de queda" a partir de las 22:00 horas de este viernes. Por escrito y por perifoneo, se ha advertido que la persona que se encuentre fuera de su casa, en el horario mencionado "será retenido por Seguridad Pública".

En el municipio de Othón P. Blanco, se recomendó a habitantes de Chetumal a respetar las indicaciones de distanciamiento y aislamiento social, como medida preventiva y romper la cadena de contagios.

En Puerto Morelos no se instruyó "toque de queda" ni se invitó a no salir después de cierta hora, pero la alcaldesa, Laura Fernández, lanzó una campaña para promover el distanciamiento social y el "quédate en casa".