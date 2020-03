Realizan maquilas en Piedras Negras paros parciales por coronavirus

Las empresas maquiladoras Fujikura y Lear Corporation, instaladas en el municipio de Piedras Negras, realizarán paros parciales y estiman que serán alrededor de 700 trabajadores en total los que serán enviados a sus casas.

Leocadio Hernández Torres, secretario general de la Federación de Trabajadores del Norte de Coahuila, adherida a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), detalló que en el caso de la empresa Lear Corporation, esto ya se realizó desde el pasado martes, en Fujikura, el próximo lunes.

Aseguró que se trata de paros parciales y no totales, pues recordó que las plantas maquiladoras de este tipo suelen trabajar para varias marcas. "Por eso digo que es parcial, no total. Estamos negociando con las empresas, ahorita no estamos hablando de muchos días, estamos hablando de una semana, cuatro días y de un promedio de 400 trabajadores en una y en otra, unos 200 o 300", indicó.