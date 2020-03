VIDEO: Suéter de párroco se quema durante sermón en línea

Stephen Beach, vicario de la iglesia parroquial de St Budeaux, en Plymouth, en Reino Unido, se encontraba hablando a los feligreses a través de la transmisión en vivo, invitándolos a reflexionar sobre la situación actual que enfrenta el mundo, cuando ocurrió el accidente. Detalla RT.

Tal como se aprecia en el video que ha sido difundido a través de redes sociales, en cierto momento el religioso se acercó demás a una de las velas que tenía a su lado, lo que provocó que la parte superior de su suéter comenzará a arder.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y el hombre apagó a tiempo el fuego.

'Oh dear, I've just caught fire': British vicar catches fire during online sermonhttps://t.co/lr0zr2kYEh pic.twitter.com/TN92JQ0T9z