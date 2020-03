Fase 3 del coronavirus en México 'se va a dar', advierte la Ssa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de integrantes de su Gabinete de Salud, encabezó su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Como se informó oportunamente, al inicio de su mensaje, el mandatario federal detalló las propuestas que hizo en la Cumbre Virtual de Líderes del Grupo de los 20 sobre el coronavirus.

Entre los temas que trató el mandatario, se encuentra la petición de que la ONU controle el comercio de medicamentos para el COVID-19, así como priorizar a las microempresas en el rescate económico tras la pandemia.

Tras su mensaje sobre la cumbre, López Obrador abrió la ronda de preguntas y respuestas, donde cuestionado al respecto, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló la importancia de medidas extremas ante el COVID-19, pero al mismo tiempo reconoció que el que haya desigualdad social y económica en México impide su aplicación.

"Se pueden apretar más las medidas para que no se movilice la gente, pero en una sociedad tan desigual como la de México, uno no puede restringir la movilidad porque afectaría profundamente la economía de los más desprotegidos. No se puede restringir tanto porque causaría una afectación irreparable para aquellos comerciantes que viven al día. Sin embargo necesitamos que no se mueva la gente, para fines de salud pública, para cortar la transmisión", admitió el funcionario.

En ese sentido, hizo énfasis en que México se encuentra en "el momento" para prepararse de una mejor manera ante una eventual fase 3 de la pandemia, por lo que llamó a tomar en cuentas las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual concluirá tentativamente el próximo 19 de abril.

"Que quede muy claro, se va a dar la Fase 3" de la pandemia en México, advirtió el subsecretario López-Gatell, por lo que insistió en que los mexicanos deben disciplinarse, evitar las salidas a la calle siempre que sea posible y no hacer de lado las medidas de prevención, para que la curva epidémica sea menor.