El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su conferencia matutina desde Palacio Nacional, tras participar en la Cumbre Virtual de Líderes del Grupo de los 20 sobre el coronavirus.

El mandatario federal dijo que, en dicha cumbre, expresó solidaridad a sus homólogos por el COVID-19, y les señaló que no bastan los hospitales, sino que "se requiere la participación de la gente" ante la pandemia.

Además, como lo ha reiterado en sus mensajes a mexicanos, López Obrador señaló que comentó a los líderes del G20 que la familia es fundamental en la lucha contra el COVID-19.

"En México, como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante", insistió el Ejecutivo federal mexicano.

López Obrador informó que hizo algunas peticiones y propuestas en la Cumbre Virtual.

Primeramente, pidió a los líderes que se de "atención especial a las microempresas familiares y a quienes trabajan en la economía informal, quienes se buscan la vida como pueden", en el proceso de recuperación económica tras la pandemia.

Como propuesta, llamó a que la Organización de las Naciones Unidas controle el comercio de medicamentos para el coronavirus, evitando así el "acaparamiento" de quienes tienen más recursos económicos.

Finalmente, hizo también la petición de que no se cierren las fronteras ni se apliquen políticas arancelarias unilaterales, urgiendo específicamente a que no se use el precio del petróleo para afectar las economías nacionales.