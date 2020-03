VIRAL: Llega 'Lady coronavirus' en metrobús de la Ciudad de México

La epidemia del COVID-19, continúa siendo el tema del momento gracias a los miles de casos presentados en el mundo. Un ejemplo de ello es la llegada de 'Lady coronavirus', mujer que se ha vuelto blanco de burlas en redes sociales.

El material que no tardó en volverse viral, fue registrado dentro de una unidad del sistema de transporte público de la Ciudad de México, metrobús, donde una pasajera exigía a los demás que se alejaran de ella porque 'la iban a contagiar de coronavirus'.

"No me acerques tus garras. Yo todavía estoy joven, tengo 22 añitos, no 60 como tú. No te me acerques", se escucha pronunciar a la mujer que lleva un cubrebocas mientras discute con el resto de pasajeras.

Antes de que finalice el clip, se aprecia a un oficial interceder entre la discusión de las mujeres, situación que la chica del tapabocas aprovecha para abogar a su favor, añadiendo que las otras mujeres 'la van jalando'.

Por supuesto dichas actitudes no tardaron en llenarse criticas entre el público.