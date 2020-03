'Cerraron la tintorería y no sé lavar ropa'; joven llora durante cuarentena

Un joven se ha vuelto viral en redes sociales, gracias a un video donde se le ve llorando debido a que 'ya está harto' de la cuarentena, pues confiesa que ni siquiera puede lavar porque 'no sabe'. Detalles que lo han llevado a convertirse en blanco de burlas y críticas entre internautas.

En el material, el joven expresa sentirse desesperado ya que como lo indica el protocolo, las salidas deben ser únicamente de carácter urgente y necesario, por lo que no puede darse el gusto de asistir a los sitios que desea.

"Estoy harto de esta cuarentena. Ya no puedo más, en la zona residencial donde vivo, cerraron la alberca, el gimnasio, la tintorería y yo no sé lavar ropa. Sólo dejaron dos jardines abiertos, ¿qué se supone que voy a hacer?"

Además, el sujeto destaca que no cuenta con su ama de llaves para que le ayude con la limpieza del hogar, pues 'le dio la cuarentena libre y pagada', lo que se ha convertido en un problema para él.

"Lo hice porque me da mucho miedo que ella va en el transporte público y no sé qué bichos pueda traer a mi casa. Estoy cansado de trapear con cloro. Soy alérgico al cloro, me duele mucho la nariz de tanto respirarlo. De verdad coronavirus, nos quieres matar. Ya no puedo salir de compras, ya no puedo hacer nada", pronuncia entre llantos al dirigirse a la cámara.

Por supuesto, las criticas y burlas hacia las palabras del joven no se hicieron esperar, tal como se aprecia en los comentarios del video compartido por la cuenta en Instagram de 'Inventadas.Inventada'.