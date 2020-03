Critican a hijas del 'primer caso de COVID-19' en Nuevo León tras video viral

Identificadas como Macarena, Valentina y Paloma, crearon una cuenta en la red social llamada 'Viviendo en cuarentena', en la que registran el proceso que han llevado después de que su padre, de 57 años, fuera diagnosticado supuestamente con coronavirus a mitad de este mes tras regresar de un viaje a España.

Cabe destacar que el contenido que las jóvenes suelen compartir en la red social está enfocado en las medidas de prevención y tratamiento contra el coronavirus.

Incluso por medio de las 'historias' de la red social, el mismo hombre habla al público de su experiencia y 'síntomas' de la enfermedad.

"Yo regrese de España el martes 3 de marzo. Los síntomas empezaron el jueves 5 y estuvieron parejos desde entonces hasta el lunes pasado que fue 16. Y a partir de esta semana ya se me han ido quitando", detalla el hombre en el video.

De acuerdo a las jóvenes, su padre fue el primer caso registrado en Nuevo León, añadiendo que efectivamente tras regresar del país europeo comenzó a presentar síntomas leves de la enfermedad.

Actualmente la cuenta de Instagram que fue creada el día 12 de este mes, cuenta con más de 6 mil seguidores.

Por supuesto las criticas en redes sociales no se hicieron esperar, ya que los usuarios encuentran las acciones de las jóvenes como 'oportunistas' e 'insensibles'.

Y si se lo carga la vrga diran Hola nuestro papa fue la primera victima mortal de covid19 en Nuevo Leon los invitamos a la transmisión en vivo del velorio A veces no entiendo a la gente de mi estado.

Keeping Up With The Coronavirus