Fotógrafo sorprende con una increíble imagen de la Luna

Un fotógrafo en Guatemala captó una imagen de la Luna como ‘disfrazada de Saturno’, o así parece al menos en la escena en la que el satélite parece tener anillos a su alrededor, muy característicos de Saturno, aunque en realidad en este caso son nubes cruzando el cielo.

Tomada desde un campamento base del volcán Acatenango, la escena es del fotógrafo Francisco Sojue.

Dice que caminó durante seis horas para llegar al campamento y obtener la vista perfecta, que tomó justo antes del amanecer, recoge el New York Post.

La NASA compartió la imagen en su sitio web Astronomy Picture of the Day, junto al mensaje: “¿Por qué Saturno parece tan grande? No es así, lo que se muestra son nubes en primer plano en el cruce de la Tierra frente a la Luna. La luna muestra una leve fase creciente con la mayor parte de su superficie visible por la luz reflejada de la Tierra conocida como resplandor ceniciento. El Sol ilumina directamente la media luna lunar brillantemente iluminada desde la parte inferior, lo que significa que el sol debe estar debajo del horizonte, por lo que la imagen se tomó antes del amanecer".