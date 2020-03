Joven hace su propia pasarela de moda en casa

El joven de 31 años de Dallas dice que se estaba volviendo loco después de que anunciaron obligatoriamente permanecer en casa como medida de prevención contra el COVID-19 en Texas, Estados Unidos.

Entonces, aburrido, hizo un espectáculo de moda que filmó y el video publicado en redes se volvió toda una sensación.

"Exhibición de cuarentena para mis atuendos. Estaré rockeando en casa para el cierre 2020", escribió en su cuenta de Twitter, detalla el New York Post.

Aragaw aparece en el video ‘modelando’ una variedad de conjuntos de ropa de todo tipo, de trajes formales a deportiva.

“Bienvenido al desfile de cuarentena; míralo, míralo listo para pasar días en la casa con esa hermosa túnica etíope tradicional”, dice Aragaw en la narración en off. “¡Abriéndolo! Camiseta blanca y pantalones cortos, un look muy informal por si sopla el aire acondicionado. Un pequeño giro y una llamarada y se va, ¡sí!”, agrega en sus cómicos comentarios.

Aclara que no lo hace para burlarse de la situación que se vive en el mundo debido a la pandemia, sino como una forma de traer un poco de humor ante la difícil realidad. "En medio de los tiempos difíciles se encuentra la creatividad, por lo tanto, mientras todos estamos en cuarentena, estemos seguros y encontremos su paz y lo que nos hace feliz para salir adelante. Creo contenido a menudo, así que me alegra que éste pueda ayudar a las personas a encontrar algo de alegría y risas considerando la gravedad de lo que está sucediendo", declara Aragaw.

Quarantine Showcase for my outfits I’ll be rocking at home for lockdown 2020 pic.twitter.com/eaby8kAU4J