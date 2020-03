Negocios del Donato Guerra hacen caso omiso a restricciones en Lerdo

Negocios que venden alimentos preparados en el Mercado Donato Guerra de Lerdo hacen caso omiso de no vender para su consumo en el local, pese a las restricciones hechas por las autoridades sanitarias.

El secretario general del Mercado Donato Guerra, José Martín Castillo Paredes, dijo que se ha informado a los propietarios de los locales que solamente se pueden vender alimentos para llevar o a domicilio, sin embargo, algunos de ellos hacen caso omiso de las recomendaciones.

Indicó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha dejado ningún oficio para que no se vendan alimentos preparados y que los consuman en el local.

Confesó que en muchos de los casos algunos clientes no atienden estas recomendaciones y quieren consumir el alimento en el local, por lo que los separan para evitar contagios y se tiene gel y lavamanos.

Indicó que en su caso la gente sí se lleva el menudo a su casa, pero también hay casos contados que dicen que no y quieren que se les sirva. Dijo que otros locales han hecho caso omiso a las disposiciones sanitarias, por lo que los clientes no guardan la debida distancia de acuerdo a las recomendaciones y se sientan a consumir gorditas o comida corrida en el mercado.

Castillo comentó que requieren que el Gobierno brinde apoyos directos a los negocios ya que no hay clientes. Relata que ha tenido que despedir a dos empleados y descansar a otra persona más, ante la falta de comensales, por lo que solamente se queda con una persona.

Explicó que, si las cosas siguen así, tal vez tenga que dejar únicamente a la familia laborando.

Crisis