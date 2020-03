Humberto Moreira sufre un infarto

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, confirmó que sufrió un infarto y fue intervenido en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, el exmandatario publicó una fotografía donde se le observa de pie, con una bata y suero en un hospital.

La fotografía fue acompañada por un mensaje donde agradece al equipo de médicos que lo atendieron.

"Me realizaron con éxito una angioplastia y me colocaron dos stents en la arteria descendiente anterior. El infarto que sufrí dañó una pequeña parte del corazón, pero gracias a la extraordinaria atención médica que recibí en la Ciudad de México me encuentro ahora en las mejores condiciones", escribió.

Asimismo, anunció que en breve retomará sus actividades normales.

Humberto Moreira fue gobernador en Coahuila de diciembre de 2005 a enero de 2011. No concluyó el sexenio ya que pidió licencia para asumir la dirigencia nacional del PRI.