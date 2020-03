Acusan inacción ante desaparecidos en Nuevo León

La agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) informó que una madre de familia localizó el lunes los restos de su hijo Juan Pablo, cuyo paradero se desconocía desde enero.

Irma Leticia Hidalgo, directora de Fundenl, señaló que la madre tuvo que realizar el trabajo que corresponde a las instituciones oficiales creadas para ese propósito que, aunque con presupuesto y obligadas por la Ley, no lo hacen porque no saben, no pueden o no quieren, incurriendo en una negligencia dolosa y ominosa.

Comentó que en los primeros días de enero denunciaron 14 desapariciones que estaban sucediendo en el municipio de Hidalgo, Nuevo León y que luego se extendieron a otros municipios de la zona rural del Estado; pero la Comisión Estatal de Búsqueda, dirigida por María de la Luz Balderas y la Comisión Nacional encabezada por Quintana Osuna, "desoyeron nuestra denuncia".

Ante la inacción de las Comisiones de Búsqueda, el sábado 15 de febrero FUNDENL realizó un operativo de búsqueda en el municipio de Hidalgo; pero "si bien ambos organismos respondieron a nuestra convocatoria, su presencia sólo obstaculizó la búsqueda", señaló la dirigente de la agrupación civil.

Asimismo, asentó, pese a que se les había informado el motivo de realizar un recorrido de campo, se negaron al acompañamiento, mencionando que no contaban con suficientes unidades de seguridad para el resguardo.