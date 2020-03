Alex Nasa: diestro artista del juguete

Tenía apenas ocho años cuando, a través de una pantalla, Alex Nasa fue influenciado por películas como Historia sin fin (1984) o Laberinto (1986). Era la década de los ochenta y aquellos filmes sembraron en Alex una perspectiva de los efectos especiales, que en ese entonces eran generados por marionetas.

"Siempre me pregunté cómo hacían posible esos efectos. Yo sabía que había unas personas detrás, pero siempre me intrigó cómo llegaban a lograr eso".

La mayoría de los efectos en sus largometrajes preferidos, eran autoría de Jim Henson (creador de The Muppets). La curiosidad era tal que los dotes artísticos de Nasa comenzaron a germinar desde la fantasía.

Más tarde, la música también llegó a su vida, más como patología que como una necesidad. Compuso música para teatro, escribió cuentos y poemas, pero sería en las artes visuales donde su trabajo se apoyaría de mejor forma.

Algo que caracteriza a la carrera de Alex Nasa, es que durante sus cuatro décadas de vida no ha desaparecido la pasión que profesa por los juguetes. Cuando asiste al supermercado, el artista siempre se dirige al área de juguetería y allí contempla la escultura de cada uno de los objetos.

Y es que esculpir juguetes se ha vuelto fundamental en su vida diaria. Era 2012 y Nasa había comprado un material llamado "plastilina epoxica" con la finalidad de construir unos pequeños llaveros, pero al percatarse de sus posibilidades, el artista se aventuró a diseñar objetos más complicados.

"Más que escultor me considero un diseñador de juguetes. Eso es lo que me atrapa y lo que me hace acercarme a hacer este tipo de arte".

Para el lagunero, cuando fabrica un juguete de arte vuelve a ser aquel niño que juega con plastilina. Así alimenta a su infante interior con ese nutriente creativo y lo mantiene en su presente, pues considera que el juguete estimula una parte fundamental del ser humano.

En ese rubro, Alex Nasa cuenta con varias influencias, una de ella es Jim Mckenzie, un escultor neoyorquino que descubrió hace un par de años.

"Su trabajo me llamó mucho la atención porque en sus videos empezó a demostrar el detrás de la escultura, el proceso creativo. En este medio la gente que hace este trabajo es muy celosa, no comparte los métodos y él reveló muchas cosas que me sirvieron".

En cuanto a su proceso creativo, afirma que la principal herramienta empleada es la observación.

"En las artes plásticas y en la escultura, en el caso de replicar, es observar y poner mucha atención. Estamos acostumbrados a ver las cosas y no a observarlas. Cuando observas te percatas de las grietas, de las sombras y de las arrugas, y todo eso te lleva a hacer un mejor trabajo".

En el rubro de la creación propia, la imaginación es el principal aliciente, pues con ella se pueden inventar elementos cuando se cree que todo está hecho.

"Complemento múltiples herramientas para crear una pieza. A veces ni siquiera estoy seguro de lo que estoy creando".

Por ejemplo, cuando esculpe a personajes como el Joker, se basa en fotografías o imágenes que revisa desde distintos ángulos. Una vez que los esculpe en un material similar a la cera, realiza un proceso de moldes. Después hace un vaciado en resina para que la cabeza del juguete quede dura y resistente. Pasa al proceso de pintado y si así lo requiere la pieza, inserta pequeñas cantidades de cabello a un ritmo lento que puede llevarle varias horas, hasta que es adaptada en un cuerpo articulado.

Ante la contingencia sanitaria que afecta actualmente al panorama internacional, Alex Nasa afirma que su rutina de trabajo no ha cambiado. Continúa refugiándose en la soledad de su estudio para fomentar su proceso creativo y asegura que cuando pase la problemática, pretende impartir talleres para transmitir su conocimiento a un público más joven.

"Invito a la gente a que se refugie en el arte. El arte sana. Hay que echar a volar nuestra imaginación para no dejar morir a nuestro niño interior".