Podrían abrir clínica del ISSSTE de Piedras Negras ante contingencia

Derivado de la contingencia generada por la pandemia del COVID-19, considerando la prioridad que existe a nivel nacional de contar con la infraestructura hospitalaria para cubrir las necesidades que pudieran surgir, el hospital de la clínica del ISSSTE de Piedras Negras podría abrir próximamente.

Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras, señaló que desde hace varias semanas trabaja coordinadamente con el Gobierno de México y del Estado de Coahuila con quienes ha estado revisando espacios médicos disponibles para responder a la contingencia que representa la pandemia del Coronavirus.

Indicó que existe la posibilidad de la próxima apertura del nuevo hospital del ISSSTE que se convierte en prioridad número uno como algunos otros espacios médicos en el país.

"No puedo confirmarles, pero se trabaja a marchas forzadas para que en cuestión de días y me refiero no más de, quizá una semana, ya este abriendo sus puertas el hospital del ISSSTE", señaló Bres Garza.

Detalló que se espera la visita de personal de la mencionada institución de salud a Piedras Negras, pues se revisará la mencionada situación ya que se están viendo opciones en dado caso de que se requieran.

"No estamos afirmando para que no se vaya a prestar a mal interpretaciones, también están viendo otras opciones como lo es, quizá un hotel o algo. Hay que prepararnos, Dios mediante para lo peor, esperando que sea lo mejor que nos suceda como comunidades vecinas", señaló el alcalde de Piedras Negras.

Lo anterior lo dio a conocer durante la rueda de prensa en la que estuvo acompañado de Luis Sifuentes, mayor de la ciudad de Eagle Pass.

Cabe mencionar que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció durante su rueda de prensa matutina manifestó que actualmente se están terminando hospitales en diferentes puntos del país.

"En los últimos tiempos, a más tardar en un mes, vamos a tener 17 hospitales más, que se van equipar para la emergencia", señaló López Obrador.