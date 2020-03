Presenta precandidato moción legal para ser registrado

El precandidato independiente para el distrito 5, Héctor Manuel Martínez, presentó ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) una moción legal para ser inscrito como candidato sin reunir todas las firmas por la contingencia sanitaria bajo el criterio legal "ad impossibilia nemo tenetur" establecido en la Constitución, así como en leyes y tratados internacionales cuyo significado es: "nadie se encuentra obligado a cumplir con lo imposible".

El aspirante explicó que fundamentó esta postura en lo dispuesto por los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales, así como los artículos 27 y 173 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y del 333 del Código Electoral para el Estado, además de demandar para sí los principios de derecho propersona, y reiteró que nadie se encuentra obligado a cumplir con lo imposible.

Explicó que presentó la moción por escrito el lunes al Consejo General del IEC como máxima autoridad electoral en el Estado.

La petición establece textual: "Exima al de la voz, mediante acuerdo general que emita este Máximo Consejo Electoral, del cumplimiento del requisito de recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, consistente en el 1.5 por ciento de la lista nominal de electores y suspenda y/o termine anticipadamente en su caso, el periodo de recolección de firmas en atención y en total apego a los mandatos constitucionales y al estado de emergencia declarado por el Gobierno Estatal y Federal".

Pidió al Instituto que tenga como requisito cumplido, el total de apoyos ciudadanos al aspirante hasta el 23 de marzo, pues la mecánica para obtener las firmas va en contra de las recomendaciones generadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el Consejo Estatal de Salud y los consejos municipales del mismo rubro, por el estado de emergencia sanitaria declarado por los gobiernos y el riesgo grave de contagio de COVID-19 o Coronavirus que impera en Monclova y en el Estado de Coahuila.

Su petición reclama al IEC la restricción de su derecho a la salud, por no dotarlo de seguridad jurídica no suspendiendo y/o terminando anticipadamente la colecta de firmas y pretender obligarlo a seguir con la captación de apoyo ciudadano y dejando a su consideración el proseguir o no con la obtención de rúbricas cuando hay desde hace días ordenamientos de las autoridades de salud.

Por esto, el precandidato calificó de inhumana a la actitud omisiva del IEC y sostuvo que la falta de acción del órgano electoral trasgrede en perjuicio los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de México, pues, dijo, el Instituto está obligado como autoridad a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas, ante el grave riesgo que implica la enfermedad coronavirus COVID-19.