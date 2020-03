Jóvenes reparten dinero a vendedores de la calle para que se resguarden

Se compartió en redes sociales el emotivo video de una pareja de jóvenes colombianos repartiendo dinero a varios vendedores de la calle para que no se vean forzados a salir de sus casas.

Ante la pandemia del COVID-19 y las indicaciones de permanecer en casa, hay miles de personas que no pueden cumplir con las medidas porque si no salen a la calle no tienen un sustento para vivir.

Es por esto que los chicos decidieron entregar 100,000 pesos colombianos a los trabajadores para que puedan comprar lo necesario, aislarse y no correr riesgo de contagio del peligroso virus.

Entre las personas que recibieron la ayuda se encontraron a varias personas de la tercera edad, quienes representan al grupo más vulnerable.

De manera veloz el video se hizo viral en la red, siendo compartido por más de 300 mil usuarios.