Recomienda Greenpeace evitar comprar plásticos de un solo uso

Estar en tu hogar puede ser una gran oportunidad para adoptar hábitos que cuiden al planeta, como evitar el uso de plásticos de un solo uso, entre ellos, botellas, platos, vasos y cubiertos desechables, y evitar utilizar cubrebocas si no estás enfermo o eres trabajador de la salud, recomienda Greenpeace México.

Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, afirma que la organización está emitiendo información basada en fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud y la Unidad de Ciencia de Greenpeace Internacional, sobre cómo enfrentar el avance del COVID19 o coronavirus, de manera segura y, al mismo tiempo, amigable con el planeta.

Para ello, se prepara una serie de contenidos gratuitos que la gente podrá obtener vía su página web.

Mientras tanto, advierte de un problema del que poco se habla: la gran cantidad de basura que están provocando las compras de pánico, en especial de uno de los artículos más buscados durante esta crisis, como son los cubrebocas, que duran apenas unas horas y después deben desecharse, además de que por sí solos no pueden evitar el contagio.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el uso de este producto es recomendado sólo para las personas que tienen síntomas respiratorios como tos, estornudos o dificultad para respirar, quienes atienden a personas con síntomas respiratorios y trabajadores de la salud cuando tratan a un individuo.

“Si tú no presentas síntomas y, además, te encuentras en casa, no es necesario que los uses. Así evitamos el desabasto para quienes sí los requieren y la generación de más basura”, señala Ampugnani.

Refiere que según un estudio de la Escuela de Medicina de Nueva Inglaterra, el virus puede permanecer activo hasta por varios días en diferentes superficies, por lo que puede detenerse limpiando constantemente las áreas superficies y lavando los recipientes.

“Es mejor una botella reutilizable lavada adecuadamente, que un envase plástico de un solo uso que puede propagar el virus aún estando en el bote de basura. Estar en tu hogar puede ser una gran oportunidad para adoptar hábitos que cuiden al planeta, como evitar el uso de plásticos de un solo uso como botellas, platos, vasos y cubiertos desechables”, comenta.

Asimismo, “si debes salir, recuerda atender las medidas de prevención como el lavado de manos y mantener las superficies limpias. En tiempos de crisis es aún más importante llevar hábitos saludables, tanto para nosotros como para el planeta", añade.

Recuerda que desde hace más de 40 años, Greenpeace trabaja para cuidar la salud del planeta al investigar y exponer a quienes lo dañan, al ofrecer contenidos de educación ambiental.