Usa su dron para flirtear a distancia

Fue entonces cuando vio a una joven bailando en la azotea de enfrente y decidió hacer uso de la tecnología para ponerse en contacto con ella.

"No puedo creer que esto realmente funcionó, y sí, esta es una historia real", escribió en su video, hecho viral, indica el New York Post.

Él la saludó y ella respondió, así que el siguiente paso fue mandar a un dron como intermediario. Escribió su número en una hoja de papel, lo pegó a su avión no tripulado y se lo envió a la chica.

Ella, Tori Cignarella, de 28 años igual que él, le envió un mensaje de texto esa noche.

“La invité a salir, pero tenemos que averiguar qué será. Tengo una idea pero aún no puedo decirla. No va a ser en persona", dice Cohen. "Al principio estaba preocupado si esto era algo por lo que ella estaría molesta. Gracias a Dios, ella está totalmente de acuerdo [con la atención]", añade.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe