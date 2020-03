Para Empezar

Escribo esta columna en una noche en la que muy poca gente podrá dormir. Por fin el Santos Laguna es campeón del futbol mexicano, sí, Guerrero y Guerrera, grítenlo con fuerza, se lo merecen, que nadie les escamoteé este logro histórico. Santos Laguna hoy no solamente ha vencido al Necaxa, hoy el equipo de Alfredo Tena ha vencido al sistema, al equipo B del “Tigre” Azcárraga, al centralismo del medio deportivo chilango que ejerce un periodismo selectivo ejercido hasta por la empresa que transmite tus partidos, hasta que Santos se instaló en la final se dejó venir “Joserra” con toda su banda, antes no, preferían al Toros Neza campeón y esa es la verdad, por eso les digo: Santos no solamente hoy ha sido campeón sino que le ha arruinado la fiesta a todo lo que muchas veces hemos odiado de nuestro futbol.

Hoy uno puede entender porqué en aquel histórico 1994 cuando nace la “Santosmanía” el equipo no salió campeón, faltaba camino, faltaba curtirse, faltaba sentir todos los reflectores sin ninguna clase de temor y no es que diga que aquel Santos no era valiente, valor era lo que le sobraba, sin embargo, cuando te vuelves dueño de la situación, las pelotas que se estrellaban en el travesaño por alguna razón, ahora entran. Santos abre como campeón una nueva etapa de nuestro futbol que son los torneos cortos, también enseña que no hay que llegar como víctimas ante los monstruosos equipos de la Capital, que en Monterrey tomen nota que se puede y que el centralismo tiene que estar viviendo sus últimos años, ya estuvo bueno. Santistas, festejen que la noche es larga, este día jamás lo olvidarán, festejen que uno nunca sabe cuando se volverá a ser campeón ya que los títulos te hacen crecer pero también hacen que cada equipo de ahora en adelante te juegue a muerte. Gracias Santos por poner a mi Laguna en el mapa. El futbol lagunero y mi tierra, en muchos aspectos, hoy han crecido. *Manye Castil *@manyecastil