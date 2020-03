Nuestro Recomendado

En agosto del 2019, la banda mexicana DLD lanzó lo que sería el primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico. Lo presentarían de la siguiente manera: “20 años de trayectoria, 6 álbumes de estudio, 2 en vivo y una continua presencia en los escenarios hacen de DLD una de las bandas de rock más sólidas de la actualidad. Tras cuatro años desde su último material discográfico el día de hoy estrenan QUÍMICA Y FÍSICA, tema inédito y primer sencillo de lo que será su nuevo álbum”.

Ese nuevo álbum llevaría el nombre de Trascender, el cual fue publicado en su totalidad el 13 de marzo de 2020. Antes de que sus seguidores conocieran el trabajo completo, pudieron conocer un poco del disco cuando DLD lanzó Hasta Siempre y Miércoles; esta última sería un guiño para quienes los han seguido desde sus orígenes, allá por 1998, porque es la culminación de un proceso que ha durado años. La banda mexicana tenía una canción por cada día de la semana, solamente les faltaba: miércoles.

“Este tema es muy importante para nosotros y nuestros fans, estamos cerrando un ciclo que durante años estuvimos construyendo con los días de la semana y finalmente concluye. Esperamos que lo disfruten igual que nosotros”, escribieron al publicarla.

DLD está conformado con la voz de Francisco Familiar, el bajo de Edgar PJ Hansen y la guitarra de Erik Neville Linares, así como por el apoyo de Gil Santiago Rangel en la batería y Sergio Vela en el teclado. Trascendente consta de 10 canciones y tiene una duración de aproximadamente 36 minutos.

El álbum resulta un experimento novedoso, pero, en definitiva, no ocasiona que el sonido que la banda ha formado a través de los años desaparezca. Es necesario no quedarse con la primera impresión que se obtiene al escucharlo por darle play por primera vez, hace falta darle una segunda oportunidad para lograr entender el trabajo que se realizó; no por falta de calidad sino por la similitud entre su sonido constante.

Canciones como Mecánica, llena de distorsiones; Subcelestial, con una sensualidad casi imperceptible; y Solo, que resulta el cierre perfecto para el disco, reafirman por qué DLD sigue posicionándose como una de las bandas más buscadas en el ámbito musical mexicano. Trascendente es un trabajo que parece gritar (y demostrar) que el sonido sigue ahí pero, así mismo, ha cambiado de rumbo.

*Género: Alternativa. *Banda fundada en 1998.