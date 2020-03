Tras un récord guinness

CUARTA PARTE

...Cristo Rey de Tenancingo, Estado de México, de 30 metros de altura de los cuales 9 metros corresponden a la base donde está colocado; Cristo Rey del Cerro de Santa Apolonia ubicado en las afueras de Pachuca, Hidalgo, de 23 metros de altura y 10 metros de base, e inaugurado el 17 de abril de 1996; el Cristo de Ixtlán del Río, Nayarit; Cristo Rey del Pueblo Mágico de Creel, Chihuahua, de 8 metros de altura ubicado en lo más alto de una colina en medio de un bosque de pinos y encinos.

Cristo monumental de Taxco ubicado en el Cerro de Atachi de 5 metros de altura sentado en una base de 5 metros. La escultura con los brazos abiertos, mira desde lo alto a la hermosa ciudad colonial, también catalogado como Pueblo Mágico. Cristo monumental en Villa de Hidalgo, Zacatecas ubicado en el cerro de Chiquihuitillo, de no menos de 15 metros de altura, bendecido el 27 de mayo de 1999. Cristo Monumental en el cementerio Jardines del Recuerdo en Tlanepantla, Estado de México. Cristo Rey es un monumento localizado en el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México dentro del Cementerio Jardines del Recuerdo. Cristo Monumental en el Cerro de la Cruz. La ciudad de Tepic lleva en el significado de su nombre la descripción perfecta del sitio "Lugar de piedras macizas" y es así como la ciudad se encuentra rodeada de cerros, lo que constituye su principal atractivo turístico. El Glorioso Cristo de Chiapas también conocido como Cristo de Copoya es una obra moderna artística monumental. . La altura de la cruz tiene un total de 62 metros, incluyendo el edificio basamento. Cristo de la ubicado en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

No fui en busca de ellos, simplemente se cruzaban en mis recorridos, en grades ciudades como en pequeños pueblos. Me estoy refiriendo a la gran cantidad de monumentos dedicados a la madre, el que me encontré en la ciudad de México, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Saltillo, en el Pueblo Mágico de Huauchinango, Puebla, en Cd. Acuña, Zaragoza, Morelos, Allende y otros en San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, Coahuila, en Xalapa, Veracruz, en Isla de Mujeres, Quintana Roo, y sobre todo el que se ubica en la ciudad de Mérida, Yucatán que al parecer fue el primero que se colocó en el país y muchos, muchos más, en comparación a monumentos dedicados al Padre, que en total tal solo me he topado con tres: uno en Cd. Lerdo, y Gómez Palacio, Dgo. y el otro en San Luis Potosí.

Conociendo de antemano de la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos en la ciudad de Saltillo, donde reposan los restos de 26 personajes ilustres como son Abelardo Carraza Strasburger (militar revolucionario); José Rodríguez González (educador); Adolfo Huerta Vargas (general revolucionario); Juan Antonio de la Fuente (abogado, político y diplomático); Andrés Viesca (Militar); Leopoldo Villarreal Cárdenas (educador); Antonio Narro Rodríguez (filántropo); Lucio Blanco Fuentes (militar revolucionario); Apolonio M. Avilés (educador); Manuel Acuña Narro (poeta); Carlos Espinosa Romero (educador); Nazario Ortíz Garza (político); Carlos Pereyra Gómez (abogado, diplomático, escritor); Oscar Flores Tapia (periodista, escritor y político); Federico Berrueto Ramón (educador, historiador, político); Rubén Herrera Flores (pintor); Francisco García Cárdenas (abogado); Rubén Moreira Cobos (educador); Ignacio Peraldi Carranza (militar revolucionario); Salvador F. Treviño (militar); Ildelfonso Villarello Vélez (educador); Severino Calderón González (educador); Jesús Carranza Garza (militar revolucionario); Vicente Dávila Aguirre (militar revolucionario); José García Rodríguez (educador); Victoriano Cepeda Camacho (educador, político , militar), me di a la tarea de conocer y posteriormente visitar en que otras ciudades del país contaban con estos recintos para honrar la memoria de personajes que por sus hazañas heroicas merecieron la distinción de trasladar sus restos a estos lugares y así llegamos a conocer que en el Panteón de Oriente de la ciudad de Durango,

En el cerro de la Bufa se localiza el Mausoleo de los Zacatecanos Ilustres. Se encuentra en la falda del crestón del Cerro de La Bufa donde reposan los restos de destacados personajes Zacatecanos. Entre ellos: Francisco Aguilar y Urízar (1867-1948) pianista, compositor y maestro emérito de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Genaro Codina Fernández (1852-1901) músico, compositor destacado y autor de la Marcha de Zacatecas; Úrsulo García Arizmendi (1882-1937) educador y luchador social por la causa obrera y campesina y Fernando Villalpando Ávila (1844-1902) músico y compositor zacatecano, famoso, entre otras cosas, por haber compuesto la música de la Marcha de Zacatecas.

Continuará...