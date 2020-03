Amparo Dávila gana Premio Ibargüengoitia

Fue el 21 de febrero de 1928 cuando la tinta de una vida literaria comenzó a fluir en el pueblo de Pinos, Zacatecas. La escritora Amparo Dávila nació cuando el país se recuperaba de una revolución que a la vez servía de abono para las nuevas expresiones artísticas.

En una entrevista otorgada al Fondo de Cultura Económica en 2008, la autora comentó que vivió una infancia peculiar. La prematura muerte de su hermano menor, cuando él tenía 4 años de edad y ella 5, la invadió de tristeza al tiempo que sus padres extremaron los cuidados hacia ella.

Dávila relató que la obsesión de su familia era tal, que ante la más leve enfermedad le prohibían salir a jugar. Entonces, la pequeña Amparo conectaba con el mundo exterior a través de una ventana. Es así como solía observar los cortejos fúnebres que arribaban al pueblo, pues las rancherías cercanas no contaban con cementerios y las personas se trasladaban a Pinos para sepultar a sus difuntos. "Entonces yo me divertía, me entretenía viendo pasar la muerte".

Las imágenes que capturó la mirada infantil de la autora retratan a los muertos sobre las carretas, mientras sus familiares se adentraban en Pinos para comprar sus ataúdes, otras le recuerdan a los cadáveres envueltos sobre el lomo de una mula.

"Como no me dejaban salir, me entretenía viendo pasar la muerte y hojeando los libros de la biblioteca de mi padre".

Así, el primer contacto de Amparo con el universo literario se dio sin que ella tuviera aún noción de la lectura. Con sus diminutas manos hojeaba las páginas de esos volúmenes y elegía letras con las que más adelante formaba palabras. Hasta que un día llego a ella La divina comedia de Dante.

"Entonces me horroricé, como es natural, con los grabados. Por eso le digo, a mí me espantaban otras cosas, porque no me espantaba La Llorona".

A pesar de estar expuesta a la muerte desde pequeña, la oscuridad era otro factor que no soportaba y ante la ausencia de su hermano, refugiaba su soledad con la compañía de mascotas como perros y gatos. De esta manera cimentó los pilares en los que años más tarde, sostendría el discurso de sus obras: la locura, el amor y la muerte, en una atmósfera oscura donde dialoga con lo siniestro.

Fue con base a las raíces descritas, que Amparo Dávila se convirtió en una de las plumas más importantes del panorama mexicano. Su repertorio poblado de personajes femeninos y publicado desde 1950, incluye obras como Salmos bajo la luna, Meditaciones a la orilla del sueño, Perfil de soledades, Tiempo destrozado, Música concreta, Árboles petrificados y Muerte en el bosque.

Fue la tarde de ayer lunes cuando a través de un comunicado, la Universidad de Guanajuato anunció que Amparo Dávila resultó galardonada de la tercera edición del Premio Jorge Irbangüengoitia de Literatura.

El documento describe que Dávila fue elegida por su extensa trayectoria, en especial por su técnica y discurso al momento de escribir cuentos.

"Indiscutiblemente su propuesta es una aportación al universo del género literario, al producir una obra imprescindible en la literatura mexicana y de indudables ecos en la cuentística fantástica en lengua española, dentro y fuera de México", señaló la universidad.

El jurado del certamen estuvo integrado por la doctora Sara Poot Herrera (académica de la Universidad de California), la doctora Claudia Gutiérrez Piña (especialista en cuento y autobiografía, profesora adscrita al Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato) y el maestro Geney Beltrán Félix (escritor, editor, crítico literario y gestor cultura), quienes por unanimidad decidieron declarar ganadora a la autora zacatecana de 92 años de vida.

El Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura fue instaurado en 2018 en memoria de este célebre autor guanajuatense y en conmemoración de los noventa años de su natalicio. El galardón refrenda el compromiso institucional con las letras en México, como parte de su Feria Internacional del Libro y en el marco del proyecto integral Cultura UG.