Paciente de COVID-19 en México narra el hostigamiento del que es víctima

Un hombre quien tras haber dado positivo a la prueba de coronavirus, ha denunciado el acoso del que se ha vuelto víctima por parte de sus vecinos, ya que tras enterarse estos que él era portador del virus comenzaron a hostigarlo de diferentes maneras.

Rodrigo Fragoso, productor de televisión de la Ciudad de México, denunció por medio de Twitter la discriminación que sus vecinos han tomado en su contra después de que se supiera su condición al contraer el virus.

"Acabo de sufrir DISCRIMINACIÓN de parte de la administración del residencial de donde vivo por ser portador de COVID-19 cuando yo he sido responsable con mi salud y las de los demás siguiendo todos los protocolos. Hago un llamado a las autoridades", detalló en un tuit, agregando que tanto como algunos de sus vecinos, como la administradora del edificio departamental lo han insultado, además de arrojar cloro a su puerta.

Estos de la administración de RESIDE PARQUE JARDIN (Administradora ELIZABETH ROSALES) Manda a tirar cloro en mi puerta y ponerme una jerga afuera de mi casa. El olor tan fuerte se penetro en mi recamara y me desperto. Estoy de acuerdo con la limpieza pero no exageren.#COVID19 pic.twitter.com/MVaHTuBdXp — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) March 22, 2020

Ella es ELIZABETH ROSALES la administradora de RESIDE PARQUE JARDIN en AZCAPOTZACO. Es quien se ha encargado de que me avienten cloro afuera de mi casa y de no dejar pasar a mi familia y amigos a dejarme alimentos y agua. Iniciaremos accion legal en su contra. #COVID19 pic.twitter.com/EVgHPNM7Jq — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) March 22, 2020

En una entrevista para Ciro Gómez Leyva, en el noticiero Por la Mañana, Fragoso contó a detalle que tras regresar a su apartamento el viernes para permanecer aislado como se indica en estos casos, la administradora de Reside Parque Jardín de Azcapotzalco, identificada como Elizabeth Rosales, comenzó diversos ataques en su contra al saber su caso.

"El sábado me despierto con mensajes de un vecino que me dice 'oye qué está sucediendo porque hay como 10 patrullas y motocicletas como si hubiera un muerto' La gente dijo que era un irresponsable, que soy un asesino porque vine a contagiar a los niños del residencial por no permanecer en el hospital. He sufrido discriminación, me vinieron a tirar cloro excesivo, más de tres litros en mi casa, estoy de acuerdo en la limpieza, en los cuidados, pero el cloro en exceso perjudica mi salud, me ardió la garganta, me dolió la cabeza", detalló Rodrigo a Gómez Leyva en la entrevista por medio de videollamada.

Por si fuera poco, el hombre cuenta que algunos de los vecinos se interpusieron para que sus familiares y amigos pudieran entrar a dejarle los víveres que él necesita mientras lleva a cabo su tratamiento contra el COVID-19.

"Prohibieron la entrada a mis amigos y familiares a traerme agua y alimentos, argumentaron que la Secretaría de Salud y la administración habían tomado estas medidas porque yo estaba en aislamiento, pero esto no es cierto, es un acto de discriminación"

Gracias a las declaraciones y denuncias del paciente, las autoridades de la Ssa y CNDH tomaron cartas en el asunto acudiendo a la zona residencial para explicar a los vecinos en lo que consistía el proceso de aislamiento.

Además, las palabras de Fragoso consiguieron conquistar el corazón de los vecinos del lugar quienes tomando las medidas de seguridad necesarias, lo apoyaron con víveres. Tal como se muestra en publicaciones realizadas por el mismo hombre en Twitter.

No todo esta perdido en el mundo Gracias dios los bendiga. Más gente como ustedes. @Rogerincon y vecinos que se solidarizan. pic.twitter.com/dDGvHP6WL1 — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) March 22, 2020

No puedo con esto Gracias a mis vecinos de Torre Ebano y a los de otras torres que se unieron. #SomosMásLosBuenos pic.twitter.com/ndBurEcA0P — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) March 23, 2020