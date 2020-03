Falso el caso de delfines y elefantes en naturaleza por COVID-19

Los casos se difundieron en redes sociales atribuyendo a la ausencia de seres humanos en las calles, permitiendo que los animales fueran libres por la disminución de la contaminación.

NatGeo fue el encargado de difundir la verdad detrás de las imágenes, asegurando que: “los delfines fueron grabados en un puerto de Cerdeña, en el mar Mediterráneo, a cientos de kilómetros de distancia de Véneto, Italia.

Además, compartió que los cisnes que supuestamente nadaban por los canes de Venecia, en realidad estaban a kilómetros de distancia en una zona común.

Relacionado con los elefantes que supuestamente bebieron vino de maíz y se emborracharon en una zona de Yunnan, aseguró que esta zona es normalmente concurrida por estos animales y suelen dormir en los sembradíos.

Estos tres casos dieron una lección a los miles de internautas que compartieron las 'fake news', demostrando que no todo lo que se encuentra en la red es verdad.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. pic.twitter.com/ykTCCLLCJu