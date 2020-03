Abuelo conoce a su nieto a través de una ventana por el coronavirus

La hermana de Míchéal Gallachoir, el padre del bebé, compartió la imagen en redes sociales. "Tres generaciones de distanciamiento social cuando mi padre conoce a su nieto por primera vez", escribió Emma Gallachoir.

Los Gallachoirs viven a las afueras de Dublín, Irlanda, mientras que el bebé nació el pasado 14 de marzo, en medio de la pandemia por el coronavirus, detalla Yahoo Lifestyle.

Tras el nacimiento, el hospital aconsejó a los Gallachoir no entraran en contacto con nadie, de ahí que el padre de él decidió pasar a ver al bebé, pero a distancia.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time pic.twitter.com/uyHHgBBXxb