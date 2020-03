Asistente de Jim Starlin da positivo al COVID-19; estuvo en La Mole en México

Jaime Hodge James Jameson, asistente de Jim Starlin, escritor y dibujante de Marvel, dio a conocer que dio positivo al COVID-19 tras asistir a la convención La Mole, en México.

Fue a través de Facebook que la asistente quien entinta los trabajos del creador del famoso villano 'Thanos', anunció que tras regresar de viaje del evento que tuvo lugar los días 13,14 y 15 de este mes en Ciudad de México, comenzó a presentar algunos síntomas como secreción nasal, dolor de garganta, de cabeza y tos seca.

"Mi pecho comenzó a sentirse como si un elefante se hubiera sentado sobre él. Estuve despierta toda la noche, jadeando por respirar. Usé mi nebulizador, pero esto no tenía nada que ver con el asma. Cuando me di cuenta de que esto no iba a desaparecer, llamé a un RN de mi seguro que me dijo que tenía que ir al hospital de inmediato", describe James en la publicación.

Finalmente tras acudir al hospital y practicarse la prueba correspondiente al coronavirus, ésta dio positiva.

"Para las personas que NO TOMAN esto en serio, hice TODO para tratar de protegerme. Desinfecté mis manos sin parar, me lavé, no me tocó la cara ni los ojos, aislamiento... Y aun así lo conseguí. Puede que todavía tenga que ser admitido. Si mi temperatura sube en absoluto. Cuídate y date cuenta de que puedes transmitir esto a alguien que amas, un padre, abuelo o amigo", concluyó la joven en su post.

Por supuesto, este hecho inmediatamente cobró fuerza en redes sociales y sobre todo entre los fanáticos que asistieron al evento, el cual se estima contó con la presencia de más de 20 mil asistentes.

Por su parte, Jim Starlin recomendó al público por medio de Facebook 'no alarmarse ni señalar a la joven como culpable', ya que incluso él 'no ha contraído el virus'.

"Para todas las personas mal informadas que culpan a Jamie Jameson por traer el coronavirus a La Mole Comic Con, ¡están EQUIVOCADOS! Durante toda la convención estuve en contacto cercano con Jaime, de hecho, ella me estaba alimentando a mano. NO he contraído el virus porque entonces NO lo tenía. Ella obviamente contrajo el virus más tarde", aseveró Starlin.