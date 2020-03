Consultorio Deportivo

La salud es un concepto de gran profundidad, el concepto emitido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) marca que “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Este concepto es altamente discutible, pues apegándonos estrictamente a él se puede llegar a la conclusión de que es muy difícil que una persona sea 100% sana, pero sí que se goce o acerque a un estado saludable, estos días difíciles de alto riesgo sanitario nos lleva a buscar el no contagiarnos del temible Coronavirus, los tiempos actuales en que la difusión de noticias de las que no todas son verdaderas, nos han llevado a un estado de retiro de actividades, la llamada cuarentena, aquí unas recomendaciones para mantener su capacidad física y el resto de los integrantes de un estado saludable.

En lo físico es momento de que por fin se decida usar la bicicleta estacionaria, la elíptica, la caminadora o todos esos aparatos que usted ha adquirido y a los que les ha dado poco o ningún uso. Estos aparatos son de gran utilidad para mantener su estado aeróbico, a falta de ellos puede caminar en el interior de su casa, subir escaleras puede ser una buena opción, actividades de la vida diaria como la obligada visita a la compra de alimentos puede ser una opción de caminata a la que puede agregar el empujar el carrito para aumentar la utilidad. Si usted busca mantener el tono muscular y cuenta con un aparato de gimnasio o pesas ¡perfecto! Otra opción es trabajar con ligas o usar como peso objetos de la casa como libros u otros objetos con un peso bajo o moderado. Puede ser que usted practique Yoga u otras actividades como Thai Chi o bailar algo que no tiene obstáculo para hacerse en casa. Cuide su alimentación habrá tiempo para que los horarios de sus alimentos tenga una hora establecida. La red nos ayuda para tutoriales de muchas de estas actividades. Y ya que hablamos de libros ¡lea! Si a usted le gusta esta actividad continúe con ella, muchas compañías han abierto una buena cantidad de obras en la red, si no lo es inicie esta agradable actividad, otra opción es escuchar música, claro que hay muchas más que alimentan su cuerpo y espíritu. En lo social, la convivencia familiar es básica, practique el viejo arte de la conversación, escuche a los viejos, esto dicho con todo cariño y respeto, transmita recuerdos e historias familiares, muchas personas ignoran el origen de sus familias, platiquen y discutan con respeto las situaciones sociales, conozca a su familia. Por último tome con responsabilidad las recomendaciones de higiene, entendido este concepto como la serie de técnicas y procedimientos para conservar la salud, son tiempos de recuperar costumbres saludables ¡Hasta la próxima! *Jorge M. Galván Zermeño *[email protected]