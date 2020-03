PETA culpa a los carnívoros de la pandemia

"Enfermedades mortales como el Covid-19 seguirán estallando hasta que el mundo deje de comer animales", escribieron el 21 de marzo. “El Covid-19 no existiría en un mundo vegano", agregan, junto a un link a la página web de la organización con información sobre la pandemia.

Las declaraciones han generado opiniones encontradas pues hay quien expresa que culpar a los carnívoros de la enfermedad es discriminación.

Así mismo, expertos han comentado que comer carne de un animal infectado no es la única forma de contagiarse de este tipo de virus. Dmitri Lvov, experto de la Organización Mundial de la Salud en gripe e infecciones respiratorias desde 1987, dice que existen varias maneras de contraer el coronavirus, pudiendo transmitirse por saliva, orina o heces del animal que porta la infección, reporta la agencia Ruptly.

