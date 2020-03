Ensayo sobre la cultura

¿QUÉ HACER EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

Si nos vamos a encerrar en casa, habremos de buscar algo que hacer. Se trata de seguir viviendo y no dejarse utilizar por aquellos que sacan provecho de estas situaciones y que en otras, han llegado a los excesos; ejemplo Savonarola en el renacimiento. Más que jugar con la culpa, hagámoslo con la inteligencia.

En la época actual, si usted tiene una computadora o un celular con pantalla, tiene el mundo a la mano. Digitalmente, es posible visitar cualquier museo del mundo. Si tiene Youtube, la gama de viajes son innumerables. Puede ponerse ante el televisor para aprender lo que no sabe; o para invitar a sus hijos a que lo hagan y les habrá el horizonte de lo que es el mundo en cualquier afición que puedan tener. Si no tienen aficiones, es momento de inculcarles algunas, como la lectura, la investigación, el gusto por los números, el interés por la historia, hasta por la historia deportiva. Servicios como Youtube y Netflix son buena opción y no cuestan caros. Le puedo recomendar la historia de Simón Bolívar que consta de sesenta capítulos. Toda una clase de historia, Sobre México, está la de Cortés, la primera parte y esperemos que se estrene la segunda. Así como estas hay otra, la de vikingos es un poco fuerte, sólo adultos, hay serie sobre los romanos, el chiste es buscar todas las posibilidades que este tipo de entretenimiento puede ofrecer. Si no sabes quien fue Savonarola, ahí mismo te puedes enterar.

Habló de series porque como no podemos salir, no es fácil surtirse de libros; aunque podrás releer los que tienes en tu casa. Ahora que si alguien se arriesga a ir a las librerías, las novedades son la última novela de Posteguillo y el premio Alfaguara que se supone salió el día 19 y fue escrito por Guillermo Arriaga.

Ahora que si no te gusta la pintura, ni las películas o las buenas series, pues podemos pensar en la música que con los mismos servicios es posible accesar a lo que quieras; desde lo clásico a lo popular. Nada más por curiosidad, explora diferentes posibilidades que hasta ahora no has podido experimentar. Si estás acostumbrado a lo clásico, éntrale al regetón y si a lo segundo, puedes experimentar otro tipo de géneros musicales. Es mundo musical es tan amplio como tú quieras hacerlo. Muchas veces decimos que no nos gusta simplemente porque no lo conocemos. Trata de encontrar por qué a otros sí les gusta.

La danza también la puedes tener a tu disposición. Hay muchos videos sobre el tema. No tienes que esperarte a ir a un teatro. Youtube te acerca.

Si no te gustan las artes puedes pintar tu cuarto, atreverte a cocinar, arreglar el closet o empezar un hobby que te mantenga en casa. Es muy entretenido hacer problemas, es un buen ejercicio para el intelecto o inventar algún juego inteligente. Si vas a tener a los niños en casa, pues ponles concursos que impliquen aplicar lo que aprenden en la escuela.

Es ahora cuando se vuelve a convertir en importante el papel de madre y de padre en casa. Son ellos los que tienen que educar a sus hijos. Hasta los puedes enseñar a ser responsables.

Hay infinidad de cosas que es posible hacer cuando se tiene inteligencia y ganas. La otra es imitar a lo que se hace en vacaciones, dejar que las cosas sigan su marcha, que los chicos resuelvan su vida con sus amigos, o ponerse frente al televisor a perder el tiempo mirando las imbecilidades de la televisión abierta. Lo bueno es que no tengo televisión abierta.

Podemos también mostrarnos solidarios y estar al pendiente de los demás; de la nación, del mundo. Cosas como estas pasan porque lo único que nos interesa es el yo. Lo social significa el otro; hasta qué punto nos suceden estas cosas por el egoísmo con el que hemos estado viviendo.

Por favor, no caiga en manos de la culpa; es una forma de explotación. Tampoco de los medicamentos maravilla. Manténgase informado. Muchos vivos se aprovechan de las situaciones. No crea en las redes sociales. Cualquier tonto, por sentirse famoso, afirmara cualquier cosa, infundiendo caos.

Los tiempos venideros necesitan de nuestra inteligencia. Hágase inteligente por algún medio. Eso sólo se logra con información fidedigna y pensando. Leer libros sobre ciencia y filosofía te ayudan a pensar. En el internet hay muchos pdf a tu disposición.

Piensa qué puedes hacer en tiempos de pandemia.