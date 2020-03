Fiscalía de Coahuila bajará plantilla

n redes sociales circula un aviso de la Fiscalía del Estado de Coahuila, donde se notifica al personal de la dependencia, así como a los ciudadanos que a partir de este 23 de marzo, la plantilla de personal se reducirá significativamente, esto como arte de las acciones preventivas contra el COVID-19.

"Se van a casa a resguardarse y protegerse su personal de mayor riesgo; mujeres embarazadas, mujeres en etapa de lactancia, compañeros con enfermedades crónico degenerativas, controladas etc. Los que nos quedaremos activos trabajando tenemos que sacar adelante el trabajo, como siempre se ha hecho, con o sin el número de personal adecuado".

Se destaca que normalmente se cuenta con al día un número significativo de incidencias, falta de personal e insumos y material adecuado para trabajar; "Pero creo que esta vez será mucho más notorio la falta del recurso humano. !Quédate en tu casa, no salgas!, cuídate y cuida a tu familia y ayudamos a cuidar a la nuestra, a nosotros trabajadores de #Fiscalía, también nos esperan en casa. Yo también quisiera hacer Home Office, pero no se puede, por donde le busques, no se puede"...(sic), se lee en e aviso.