Advierte Obrador que se avecina crisis económica por coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se avecina una crisis economía por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios internacionales del petróleo.

Al supervisar el tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla que conectará la costa con la capital del estado, el presidente dijo que todavía hay un par de obras para dejar conectado todo el estado, pero éstas tendrán que esperar a ver cómo impactará en nuestro país la crisis económica mundial.

"Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avisorando y sintiendo ya por el coronavirus y la caída del precio del petróleo, nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, pero no me atrevo a decir que la vamos a ampliar, porque vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina".

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, el titular de SCT, Banobras y el INPI, el presidente López Obrador confió en México salga adelante porque entre nuestras fortalezas contamos con muchas reservas económicas.

"En el tiempo que llevamos gobernando acumulamos 10 mil millones de dólares de reservas del Banco de México, y aunque ha habido inestabilidad y depreciación de la moneda he sugerido que se cuiden y no se intente detener la flotación del peso, sacando reservas, porque en todo esto hay un buen componente de especulación de quienes están sacando provecho de la incertidumbre financiera".

El mandatario pidió tener confianza en que sí seguimos trabajando con honestidad, austeridad y eficiencia vamos a poder enfrentar la crisis y salir adelante.