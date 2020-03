Alrededor de 20 millones 244 mil mexicanos podrían enfrentar el coronavirus con un rezago en el acceso a los servicios de salud. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hasta 2018 —última medición— esas personas dijeron haber tenido una mala experiencia al acudir a los servicios de salud e incluso declararon que no tuvieron la oportunidad de acceder a alguna atención de ese tipo.

En ese contexto millones de mexicanos tendrán que enfrentar el coronavirus sin haber recibido previamente una buena atención. La mayor cantidad de gente en esta situación se ubica en el Estado de México, con 3 millones 489 mil casos. Le siguen la capital (1 millón 761 mil), Jalisco (1 millón 591 mil), Veracruz (1 millón 379 mil), Puebla (1 millón 328 mil), Michoacán (995 mil 136), Chiapas (961 mil 125), Guanajuato (814 mil 780), Nuevo León (689 mil 629) y Oaxaca (665 mil 124).

Rosario Cárdenas, consejera académica en el Coneval, consideró que este retraso en el acceso puede tener un impacto en el contexto del COVID-19. Agregó que México tiene recursos humanos de primer nivel para atender la pandemia; no obstante, "si nosotros no logramos reducir la tasa de contagio, no habrá sistema que pueda responder eficientemente. Ese es el reto que tenemos: el comportamiento que tendremos como sociedad será fundamental para darle la pauta al contagio".

Reconoció que los servicios de salud "nunca han podido ser, en la infraestructura ni en la prestación de los servicios, lo que se tiene señalado en el artículo 4 constitucional. Es uno de los incumplimientos que ahora se ve por la pandemia".

Avance lento en atención médica

Las estadísticas del Coneval demuestran no sólo los millones de mexicanos con dificultades para acceder a servicios de salud, también evidencian cómo en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un avance lento en garantizar este derecho. En 2008, cuando Felipe Calderón era presidente, había 42 millones de mexicanos con carencia de servicios de salud y, en 2012, la cifra se redujo a 25 millones.

En cambio, Peña Nieto sólo disminuyó esa cifra a 20 millones de ciudadanos, además de que terminó con una tendencia al alza de la cantidad de gente que dijo al Coneval estar insatisfecha con la atención de los institutos de salud. Rosario Cárdenas, también académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que el extinto Seguro Popular amplió su operación durante el gobierno de Calderón, pero en el sexenio de Peña Nieto la especialista notó un detrimento en la institución, lo que provocó que tuviera un menor alcance entre la población.

"Al inicio de la creación del Seguro Popular hubo mucho dinamismo en su ampliación, pero fue perdiendo fuerza y es lo que se ve en las estadísticas del Coneval", explicó.

Falta mejorar la seguridad social

El coronavirus pondrá a prueba los servicios de salud en México, así como la infraestructura con la que se cuenta. El Coneval, además de medir la carencia de acceso a prestaciones médicas, también estudia, como otro factor diferente, la carencia del acceso a los servicios de seguridad social. Hasta 2018 había 71 millones 659 mil 273 mexicanos que estaban inconformes en ese tema.

El Coneval también demuestra que poco se ha evolucionado en este punto en nuestro país, debido a que en 2008 la cifra de insatisfechos era muy parecida. En ese año había 72 millones 519 mil 562 mexicanos insatisfechos con los servicios de seguridad social.

Es por esta realidad que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha explicado que uno de los objetivos en la lucha contra el COVID-19 es no saturar los hospitales para que no se vean rebasados y puedan brindar una atención deficiente. Actualmente, México se encuentra en la fase 1 del coronavirus, según la proyección de las autoridades del sector Salud.

Se busca que el resto de los casos vayan apareciendo poco a poco y no de golpe para garantizar la operación de los hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En ese sentido, la especialista Rosario Cárdenas recomendó a las autoridades planear la distribución de los servicios de salud en el país y que se realice un análisis de cuáles son los principales problemas de acceso a este derecho, así como la característica demográfica de los pobladores.

"Necesitamos la formación de recursos humanos y de infraestructura, incluyendo los elementos preventivos, que nos permitan ser más eficientes como sistema para atender a la población", concluyó la experta del Coneval.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acelerar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para impulsar la recuperación económica por la crisis generada tras la caída de los precios del petróleo y la pandemia del coronavirus.

"Le propuse acelerar la entrada en vigor del T-MEC para impulsar la recuperación económica de ambos países. Reafirmamos el compromiso de trabajar siempre juntos y en especial ahora que atravesamos por tiempos difíciles. Fue una plática afectuosa", comentó el Mandatario.

En su segundo día de gira de trabajo por la entidad y acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, López Obrador sostuvo una llamada telefónica con el republicano que dio a conocer en sus redes sociales, en la cual le agradeció que alcanzaron un acuerdo para no cerrar de manera total la frontera norte. El Titular del Ejecutivo dijo que a Trump "le transmití la solidaridad de México con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Agradecí su decisión de no cerrar la frontera".

El viernes pasado los gobiernos de México y Estados Unidos lograron un pacto que busca mitigar la pandemia del COVID-19, esto a partir de un cierre común de la frontera a partir de ayer y durante 30 días para los viajes no esenciales. Seguirá abierta para el tránsito de alimentos, combustibles y atención médica.

En Guelatao, cuna del expresidente Benito Juárez, López Obrador aseveró que venía a este municipio a recordar de manera respetuosa al Benemérito de las Américas, pero también "a nutrirme de su fortaleza espiritual, vengo a recodar sus enseñanzas para enfrentar las adversidades".

Al conmemorar el 214 aniversario del natalicio, el Jefe del Ejecutivo recordó que como ningún otro presidente de México, Juárez enfrentó retos extraordinarios como las Leyes de Reforma, la Intervención Francesa o la instauración de la República, pero siempre puso por encima de todo el interés de la patria.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que aquellos que apuestan a que la emergencia sanitaria por la epidemia se convierta en crisis, zozobra y muerte serán juzgados por la historia. Ante el Presidente, Murat cerró filas con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

"No apanicarse"

Después, en San Pablo Villa de Mitla, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de la amenaza del coronavirus, tiene que seguir trabajando porque "haríamos mal si nos apanicamos, si nos detenemos y no hacemos nada".

Al supervisar la construcción del tramo carretero Mitla-Tehuantepec, recordó que su administración tiene un plan para enfrentar la pandemia que tiene etapas y no podemos adelantar vísperas, porque si en vez de aplicar medidas a la primera nos brincamos hasta la tercera etapa, "nos vamos a desgastar, nos afecta económicamente como país, socialmente y en lo personal".