DICHOS DE SOR JUANA

AUNQUE ES MUY BUENO EL INTENTO

La sentencia de Sor Juana que da lugar al comentario siguiente es un buen reproche o una buena advertencia que sugiere que los propósitos se deben convertir en realidades concretas. Las buenas intenciones o los proyectos no se deben quedar sólo en palabras. Designios, planes, programas se deben llevar hasta su consumación. "Del dicho al hecho hay mucho trecho", reza un proverbio, y ese trecho debe desaparecer para que aparezca la obra.

Circulan en el habla popular otros dichos que aluden a la falta de consumación de lo anunciado, entre ellos uno de metafórico folclor es "de lengua me como un plato". Por supuesto lo que dice es que entre la palabra y el hecho que anuncia se instala una duda con inclinación a no resolverse en materialización. El proverbio implica desde la desconfianza hasta el reto porque no se le cree al hablante ser capaz de hacer lo que ha manifestado.

Muy alejada del folclor y sirviéndose de los temas bíblicos, la Décima Musa escribe su sentencia en una de sus "letras sagradas para cantar", entre cuyos versos narra la anécdota de que David pretendió edificar un templo y a pesar de que juntó el material, fue Salomón quien lo construyó: "Uno hacer un templo quiso / pero otro fue quien lo hizo", canta el estribillo del poema en octosílabos pareados de indudable tono popular.

No es de esperarse que la sentencia de La Americana Fénix, debido a su origen religioso, fuera de uso restringido. Su verdad es tal que se puede aplicar en la vida cotidiana dado que una de las debilidades humanas es hablar más de lo que se trabaja. De ese modo, siempre puede recordarse, como dice Sor Juana, "aunque es muy bueno el intento / es mejor la ejecución".