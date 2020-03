La Columna de Rosell

El deporte de estufa al rescate, deporte de estufa se dice a lo que se está cocinando para contrataciones o renovaciones, y en esto la NFL ha sido la dueña de las ocho columnas de los medios deportivos en las últimas semanas ante la interrupción y cancelación de diferentes torneos alrededor del mundo. Las notas que hicieron que se nos quitara el tedio fue sin duda , primero, el anuncio de Tom Brady que no regresaría a los Patriotas y horas después su inminente contratación con ¡los Bucaneros de Tampa Bay ¡ ¿neta? Pues sí, horas después se hizo oficial, cincuenta millones por dos años garantizados y nueve más en incentivos.

Es sin duda la mejor contratación en la historia de la franquicia, se le acerca otro legendario mariscal de campo salón de la fama que ingresó a sus filas proveniente de la USFL en 1985, Steve Young. Young jugó una temporada con los Bucs para ir a los cuarenta y nueves de San Francisco donde se convirtió en leyenda.

Antes, en 1983 el mejor mariscal de campo que ha tenido este equipo, Doug Williams después de jugar del 78 al 82 con Tampa entró en discusiones sobre su contrato y decidió mejor jugar para la USFL liga que le hacía la competencia a la NFL, Williams regresó a la NFL para jugar con los Pieles Rojas de Washington donde ganó un Súper Tazón a John Elway y los Broncos y convertirse en el primer mariscal de campo de color en ser MVP de un Super Bowl.

Otra gran contratación de los Bucs iba a ser nada más y nada menos que un fenómeno llamado Bo Jackson proveniente del draft pero declinó jugar para los Bucaneros y se fue a las mayores con los reales de Kansas City, por cierto, justo lo contrario que decidió hacer Kyler Murray el año pasado que no quiso ir a los Atléticos de Oakland para jugar con los Cardenales de Arizona. Son otros tiempos sin duda.

Brady de 43 años en lugar de retirarse después de veinte años con Nueva Inglaterra cosechando las marcas que se imaginen, convirtiéndolo en el mejor de todos los tiempos en su posición ya sin discusión alguna ¿y entonces porque continuar? ¿Qué caso tiene seguir sin Belichick y sin Kraft? Reto, desafío, saber si tanto sacrificio, tanta disciplina, le alcanzará para seguir siendo dominante en la NFL. Dice Tom que parte de su decisión de jugar pata Tampa Bay es que ahí se jugará el Super Bowl 55, me imagino que pretenderá jugarlo, por optimismo y confianza no queda sin duda.

Algunos detalles a mejorar para arropar al seguro Hall of Fame, la línea ofensiva de Bucaneros permitió 47 capturas de quarterback, a una de ser la peor en ese departamento en la liga, obvio, Bruce Arians el head coach de los Bucs tendrá que ir por uno o dos guardaespaldas de Brady al draft o en cambios y otra cosa que tendrá que hacer Arians es adaptarse a Tom y no que él se adapte a él. El estilo de ataque de Tampa Bay con Arians ha sido explosivo, con pases largos a Brady no le agrada esto y menos ahora que su brazo debe de tener menos fortaleza por simple lógica al paso del tiempo, lo mejor que sabe hacer Tom es acabar con la paciencia de sus rivales con sus desesperantes pases cortos pero productivos y cuando esperas otro pase de máximo seis yardas, te vacuna con la bomba. Brady tendrá a dos magníficos receptores a su servicio, Mike Evans y Chris Godwin de lo mejor de la liga sin duda. Jamies Winston que perdió su puesto con la llegada de Brady tuvo 33 pases de touchdowns y 30 intercepciones y fue líder de yardas por aire con 5,109, una locura desordenada, Brady llegará a disciplinar la ofensiva.

Si alguien se tomará la molestia de preguntarme mi opinión, tendría que decir que ha sido un error de Tom, que debió retirarse, pero si hay alguien en el mundo del deporte al cual hay que otorgarle el beneficio de la duda ese es el nativo de San Mateo California, Thomas Edward Patrick Brady Junior.