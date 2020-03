Su salud bucal

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Ha declarado ya como pandemia CORONAVIRUS, VIRUS COVID-19, es necesario mostrar nuestra unión, educación y ser cívicos.

La OMS publica cada día actualizaciones sobre la situación de la COVID-19 en el mundo, que se pueden consultar, en inglés, en la pagina https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/.

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19.

Llego el momento de estar en casa, y tener todos los cuidados necesarios si no lo puede hacer tome todas las precauciones. Ejemplo: si viaja en camión de ruta, no toque las superficies del camión, si lo hace no se toque la cara, llegando al lugar de destino, procure cambiar de ropa y zapatos lavarse perfectamente manos, cara, brazos. Si puede utilizar mascarilla, aunque no este enfermo es mejor. Evite concentraciones no asista a fiestas particulares, bodas, procure en estos días no desplazarse en camión de una ciudad a otra o en avión. La gran rapidez con que pueden aparecer nuevos brotes nos obliga a ser conscientes de la situación en los lugares donde nos encontramos o donde tengamos intención de ir. Si usted tiene la posibilidad de tener ayuda en casa, pídale que se quede ahí o de lo contrario dele vacaciones anticipadas. Que todo esto va a repercutir económicamente, que no hay dinero que alcance, claro en todos, pero si no tenemos precauciones, va a ser peor. Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que la COVID-2019 afecta a los humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. No haga compras de medicamentos de pánico, su médico le puede recomendar. Lo mejor es estar sanos de antemano y cuidarnos. La OMS facilitará información actualizada tan pronto como los resultados de los ensayos clínicos estén disponibles. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-2019. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. Recuerde los síntomas básicos son tos seca, temperatura, dolores musculares, dolor de garganta, dificultad de respirar, dolor en articulaciones, dolor de cabeza. Y si además tiene el antecedente de haber viajado al extranjero o haber tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado por covid-19 en los 14 días previos. Recuerde que hay enfermedades que dan síntomas parecidos: gripa, alergia, dengue. Quedemos en casa a disfrutar.