Es bueno saberlo

Utilizando 4 cuatros y los signos aritméticos efectúa las operaciones necesarias de tal modo que obtengas los resultados del 0 al 9. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Adivina quién soy: si entre más lavo, más sucia soy. Pregunta: ¿Quién dijo: Vayamos al grano? ¿De quién se trata? De origen francés, está considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna por su dualidad entre el pensamiento y el ser y de investigar la duda para alcanzar la verdad, llamado también Renatus Cartesius. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Cuando estas en una reunión y te dedicas a hacer garabatos, figuritas, círculos, flechitas o cualquier cosa dejándote llevar por tus pensamientos, estás haciendo "doodle", palabra inglesa que significa garabato y son dibujos sencillos que pueden tener un significado concreto o simples formas abstractas y aunque son para pasar el rato, ayudan al cerebro y su funcionamiento neuronal. Te ayudan a ganar confianza y subir el nivel de tu trabajo. Te ayudan al aprendizaje y aunque parezca increíble a retener información, reducen la ansiedad y ayudan a superar los momentos de agobio liberando nuestra mente. En el lado derecho de nuestro cerebro se encuentra la creatividad, hace que se adormezca el lado izquierdo, donde está el razonamiento y el análisis, provocando que el cuerpo se relaje y aleje los problemas de nuestra cabeza.

LOS LEONES: De acuerdo al Programa de la 3ª. Junta de Gabinete en la ciudad de Chihuahua se efectuó el Desayuno de los Pasados Gobernadores donde por cierto, el nuevo Presidente del Consejo es el C. L. José Uribe Gutiérrez que relevó al C. L. Alfonso Amador Salazar en el mismo cargo. Después de leída, se aprobó el Acta de la 2ª. Junta de Gabinete y como ya es costumbre, se efectuó la ceremonia de Juramentación a los nuevos Socios en el Distrito. Se entregaron las Placas que acreditan a los Amigos de Melvin Jones y Progresivos que aportaron mil dólares a LCIF, que son los primeros en ayudar a las naciones que sufren desastres naturales. También presentaron a los C. L. Job Delgado de Rodeo, Durango y Juan Carlos Trujano Trevizo de Cuauhtémoc, Chihuahua como candidatos a 2º. Vice-Gobernador y el que obtenga más votos en la Convención Distrital será electo para el cargo en el próximo ejercicio leonístico; De igual forma el C. L. Víctor Manuel Carrillo Montoya pasa de 2º. a Primer Vice-Gobernador, comentando la importancia de trabajar unidos y en equipo, y Rodolfo Holguín Torres de Primer Vice-Gobernador a candidato a Gobernador del Distrito B2, manifestó que continuará con los programas de Diabetes y del Medio Ambiente.

José Luis Baca Esparza hizo mención de la Campaña 100 que consiste en la recaudación de fondos donde los Socios pueden aportar desde 20 dólares apoyando la compra de vacunas contra el Sarampión y la promoción de la rifa de mil dólares que se efectuará en el mes de mayo informando sobre los clubes que han hecho sus aportaciones. Servando Muñiz, Tesorero del Distrito dio a conocer la situación de los Clubes y los invitó a cumplir con sus obligaciones estatutarias. Carlos Carrasco Olivas, Secretario del Distrito comentó sobre la página de los Leones en la web que deben utilizar para sus informes y reportes. Emilio José Ordóñez en su calidad de Comisario del Distrito, informó que se revisó la documentación existente, comprobando que todo está en orden, avalando su manejo.

Es importante señalar que los Asesores de las Capacitaciones del GAT, GLT y León Certificado dejaron complacidos a los participantes y no se requirieron expositores externos, demostrando el buen nivel que tenemos en el Distrito, incluyendo la participación del PDG Alfonso Amador Salazar, que explicó el trabajo del Consejo de Gobernadores que su función es asesorar y apoyar al Gobernador en turno; sin embargo, la nota triste es que asistió menos gente (191) y disminuyó la membresía, lo cual indica que falló la motivación y que se requiere más promoción para atraer más socios y que sean de calidad, un reto para el último trimestre de nuestro Distrito. La 4ª. Junta de Gabinete y Convención Distrital será en la Ciudad de Delicias, Chihuahua, en una fecha por designar.

Con motivo del Día de la Dama Leona y la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 11 de marzo la Directiva organizó una Reunión con Damas para festejarlas, ofreciéndoles una plática relacionada con el tema, impartida por nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos, recibida con interés la cual comentaremos la próxima semana.

Entretenimiento: 4+4-4-4=0. 4/4+4-4=1. 4/4+4/4=2. 4+4+4/4=3. 4-4/4+4=4. 4x4+4/4=5. 4+4/4+4=6. 4+4-4/4=7. 4+4+4-4=8. 4/4+4+4=9. ¿Sencillo no? Adivinanza: El agua. Pregunta: Un Dermatólogo. Se trata de: René Descartes 1596-1650. Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected]

¡Hasta la próxima!

"Nosotros servimos".