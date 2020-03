Mexicano crea material que irá a la Luna

Rafael Legorreta estudia la carrera de Ingeniería en Aeronáutica, lideró un equipo en la NASA que diseñó un material que será utilizado para las próximas misiones espaciales. El objetivo es regresar a la Luna y empezar a explorar Marte. Desde que era pequeño Rafael disfrutaba ver volar los aviones. Al principio se preguntaba qué eran, cómo funcionaban y cómo es que podían volar.

Por eso enfocó su carrera en esta área y estudiar en la Universidad Politécnica Metropolitana del estado de Hidalgo, de donde es originario. De acuerdo con el portal Universia, la Ingeniería en Aeronáutica es una de las 10 licenciaturas con mejor salario, los egresados ganan hasta 19 mil pesos al mes. Hay unos 8 mil profesionales en esta área que ya están laborando.

Fue uno de los maestros de Rafael quien le dijo del programa IASP 2019 con sede en Townsville, Alabama. Participó en el programa de Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA) con sede en Estados Unidos. Este camino y la llegada a las instalaciones de la NASA, también ha sido recorrido por otros ingenieros y científicos mexicanos. El ejemplo más reciente es el de Yair Piña; además de José Hernández, quien es astronauta.

Por su historial académico e intereses, Rafael encajaba para participar en el Space Rocket Center, lugar donde se arman los cohetes que envían al espacio. Como parte de este programa asistió a conferencias de personas quienes trabajan o trabajaron ahí. El programa incluye también una competencia donde asisten estudiantes de México, Ecuador, Suiza, Canadá y Perú, entre otros.

El concurso está basado en simular una misión espacial pero con características como si fuera real. "Consiste en proponer un material que ayude a la Misión Artemis 2024, esta es organizada por la NASA para volver a la Luna y explorarla para de ahí ir a Marte y comenzar a colonizar los planetas", explica el joven de 19 años.

El equipo de Rafael estaba compuesto por estudiantes de Zacatecas, Durango, Ecuador y un compañero de su misma universidad. Del ejemplo mencionado, partieron para proponer el uso de un material y entregar el proyecto. La exposición final fue frente a cuatro ingenieros de la NASA que trabajan en misiones espaciales.

Las características de su propuesta se basaron en algo que se pudiera combinar con un solvente, como una pintura. De esta manera crearon un recubrimiento que permitía aislar al hábitat de la radiación solar. Eligieron hexaferrita de estroncio que, asegura, es fácil de conseguir. Con esta idea, el equipo ganó el primer lugar y los investigadores continúan haciendo pruebas de cómo y en qué se aplicará para llevarlo a la próxima misión espacial.

Rafael explica que el material sirve para hacer recubrimientos en satélites o hábitats lunares.

El concurso se hace desde hace 10 años, pero no siempre son los mismos premios. En otras ocasiones han regalado computadoras, tablets y dinero en efectivo. "Por eso siento que el premio de este año fue mejor que el de años anteriores con premios como aparatos electrónicos o incluso algo económico. Creo que es mejor que el nombre de México esté en un proyecto de este tipo y que se va al espacio", dice Rafael.

Además de las pláticas, el principal atractivo de este programa es la simulación de vivir como astronautas. "Nos pusieron en una caminata lunar, a girar en un multi eje, nos sometieron a las diferentes fuerzas de gravedad y dormimos como lo hacen los astronautas", recuerda emocionado Rafael. El joven asegura que parte de su experiencia fue también conocer una cultura y ritmo de vida diferente. Su rutina consistía en desayunar a las 7:00 de la mañana, comer a las 12:00 y cenar a las 18:00 horas.

Para participar en este programa el estudiante tuvo que vender pasteles y llaveros hechos por él y su familia. Esta era la forma en la que lograron obtener los 3 mil 500 dólares que costaba la inscripción, además del costo del pasaporte, visa y boletos de avión.

Resalta que todo esto lo logró gracias a la ayuda de sus padres, hermana, compañeros y demás personas que lo apoyaron para juntar el dinero y equilibrar la venta de comida con sus materias en la escuela.

Su mamá dijo que está muy emocionada por el logro de su hijo. Habla también de los sacrificios por los cuales pasaron y lo sorprendida que estaba al escuchar que había ganado el concurso.

"No lo podía creer cuando nos dieron la noticia. Yo sabía que él iba a ganar algo, pero no el primer lugar", comenta. Fue el director de carrera en su universidad quien le dio la noticia a la familia. Sobre los sacrificios hechos para apoyar a Rafael en este proyecto, su madre cuenta: "En determinado momento los gastos eran muy fuertes. Por un momento estuve a punto de decirle que ya no vendiera y se dedicara a estudiar, pero también era importante que él viera el sacrifico que es juntar el dinero".

"Lo que más me gustó fue el tiempo en la NASA y todo lo que nos enseñaron. Además de haber ganado el primer lugar en el concurso, lo que más me traigo son los momentos y experiencias que viví". Después de esto Rafael considera que sería buena opción terminar la licenciatura o hacer la maestría en Canadá o Estados Unidos.

Pretende desarrollar su carrera en aeronáutica, sobre todo en el diseño de aeronaves. "Me está llamando mucho la atención los drones porque son parte del futuro", comenta. Además, le gustaría dar conferencias y pláticas a los jóvenes para contarles su experiencia, aciertos y errores.

