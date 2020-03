La columna del perro

DÍAS DE GUARDAR

En esta semana Santa para los que profesamos la creencia en Cristo, estos días debieran de ser días de reflexión, días para hacer un alto en el camino, días para despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, deberían de ser días que nos recuerden que no somos eternos que solo estamos de paso, días que debieran de hacernos ver que todo es pasajero, que lo que ahora nos preocupa y nos tiene ansiosos, más adelante lo veremos como una cosa que ya pasó, y. con una óptica diferente.

Pero no… Ocurre todo lo contrario, lo vemos a diario en la consulta… Tan pronto salimos de "vacaciones" de semana Santa nos alocamos, y alocamos también a nuestras mascotas, nos asoleamos, vamos a correr, de día de campo, comemos cosas diferentes o en grandes volúmenes, "pisteamos" y por tanto hacemos cosas más arriesgadas, vamos al mar y gozamos de la vida y de sus excesos, es decir hacemos de todo menos reflexionar en que polvo eres y en polvo te convertirás.

No debemos de dejar de ver que con el sólo hecho de salir de la rutina los organismos lo recienten, es decir si supiéramos aprovechar estos días nos sentiremos descansados y renovados, pero si por el contrario le damos rienda suelta al placer y a la "gula", muy seguramente al término de estos días nos sentiremos mal, estaremos cansados y sin suficiente dinero.

Siempre en estos días se aumenta la cantidad de pacientes, accidentados, con fracturas, quemaduras, accidentes...



...automovilísticos, indigestiones, golpe de calor etc.

Todos los extremos son malos, si bien es cierto que los tiempos ya no están para ayunos, ni para flagelarnos con espinas, no estaría de más que sí descansáramos, pero cuando menos recordáramos que se celebra en estos días y que si no somos muy religiosos cualesquiera que fuera nuestra creencia, cuando menos tratemos de moderar los excesos y recordar que somos únicos e irrepetibles, pero no somos indispensables, que nuestro paso por esta vida es corto, y más lo será si no nos cuidamos nosotros mismos… Sería mejor que sepamos darnos tiempo, si para descansar, pero también para reflexionar que estamos haciendo de nuestras vidas, y que cuentas habremos de entregar cuando nos toque trascender al próximo nivel.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: Si Jesús no se bajo de la cruz, yo tampoco. (Juan Pablo II).