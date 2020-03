Así son los mensajes de los presidentes del mundo sobre el COVID-19

Ante esta crisis, diversos gobernantes del mundo se han pronunciado contra la terrible pandemia, dedicando certeros y severos mensajes para los habitantes de sus países.

Considerando la terrible perdida económica que puede resultar de ciertas medidas extremas para prevenir el contagio del virus, como lo es el paro de labores en diversas empresas. El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió a sus habitantes mantenerse fuertes y hacer lo que a cada quien le corresponde para lidiar contra el COVID-19.

Así mismo resaltó que están ayudando a empresas de todo el país para producir suministros que las ayuden a mantenerse a salvo.

To deal with COVID-19, we need everyone to do their part - this needs to be a Team Canada effort. That’s why we’re helping businesses right across the country produce supplies that will keep you safe. Watch this video and click this link for more info: https://t.co/HgSQPAcgUb pic.twitter.com/oQLS9gagdN