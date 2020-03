Fuera de juego

Que tal, COVID-19, tal vez no me conozcas y yo tampoco espero hacerlo, pero te mando esta carta en tono de reclamo para exigir me devuelvas lo que me haz quitado: mis amados deportes.

A menos de un mes de tu llegada a este mundo, me haz quitado la actividad en el basquetbol, natación, béisbol, lucha libre, clasificatorios para el Mundial de Catar 2022, así como el fútbol en Europa, Sudamérica y en mi país, México. La atajada de José de Jesús Corona el domingo pasado ante América, para evitar que Emanuel Aguilera empatara el duelo en el último minuto, le puso candado a mi mayor distracción, la de los eventos deportivos. Poco a poco me haz marginado no solo de verlos, sino de poderlos practicar, luego que en la ciudad cerraras todos los clubes donde se podría desarrollar una actividad recreativa como lo es el deporte. Ante esto, provocaste que la gente no se pueda saludar al llegar a la cancha, que no se abracen cuando se consigue un gol, que sea imposible poder juntarte con tus amigos a disfrutar de un gran partido y, sobre todo, nos has quitado el poder gritar las victorias con todas nuestras fuerzas. Confío en que, ante tu inevitable y desastroso paso por este país, los mexicanos nos vamos a unir de nuevo para disminuir tu fuerza, para restarte importancia y eliminarte de nuestras vidas de una buena vez. Si hay algo que nos caracteriza, es la unión que tenemos para sobreponernos ante la adversidad, pues como el mexicano no hay dos; así que hago un llamado a todos los que me han podido leer en este recuadro para que tomemos con la mayor seriedad posible las indicaciones que se nos han dado a través de las diversas plataformas. Recuerda, tu salud y la de todos está en riesgo, no seamos egoístas, cuida a los que te rodean y a ti mismo; no echemos en saco roto las medidas que se estarán tomando en los próximos días para que este “asesino silencioso” (que nos ha quitado el espectáculo más hermoso que es el deporte) pueda irse lo más rápido posible. Antes de despedirme, quiero desearte lo peor querido coronavirus, que ya no provoques más dolor y sufrimiento, y que en medida de lo necesario, todo esto termine. Hasta nunca y “saludos”. Víctor Duarte García [email protected]