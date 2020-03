En los medios

La crisis de salud que enfrentamos no ha llevado a una notoria baja en nuestras actividades diarias, algunas profesiones y actividades laborales permiten el trabajo en casa, me niego a escribirlo en inglés, pero también nos ha dado el tiempo para otras cosas, para ustedes amigos aficionados a los toros algunas sugerencias, la lectura es un excelente recurso, existen un buen número de libros taurinos para todo tipo de gustos, en lo personal y aunque pudiese parecer fuera de época les recomiendo un libro imperdible para todo aficionado que es accesible hasta en la red “Juan Belmonte, Matador de toros” de Manuel Chaves Nogales, si usted cuenta con la joya de la literatura taurina mexicana o si un incauto se lo quiere prestar “Más cornadas da el hambre” de Luis Spota, libros más recientes como el del matador Lorenzo Garza Gaona “Sueños de un maletilla” o el del eterno apoderado del Maestro Eloy Cavazos, Don Rafael Báez quien recientemente presento su obra “Mi verdad en los toros …memorias de un apoderado”, hay muchísimos más libros una buena cantidad sobre Manuel Rodríguez “Manolete”, otros que en poco tiempo se convertirán en clásicos como “Joselito el verdadero” escrito por el Maestro José Miguel Arroyo y “Diálogos con Navegante” a propósito del aniversario del tremendo percance a José Tomás, si a usted le gusta lo clásico busque libros del Maestro Pepe Alameda, José Bergamín y de o mucho más antiguo de Gregorio Corrochano.

En cuestión de películas reciente se estrenó “La soledad del torero”, dimensione la trascendencia incomprendida y poco valorada de Rodolfo Rodríguez “El Pana” en un documental sobre su vida y como tiempo va a tener es obligado ver “Juncal” con la magistral actuación de Paco Rabal, serie de 7 capítulos de finales de los 80 emitida por la televisión española. De nuestro cine “Torero” del cineasta Carlos Velo sobre la vida del Maestro Luis Procuna ¡disfrute!

Varios matadores de toros han incursionado en el terreno de la actuación, ya sea por el momento de popularidad en el que estaban o de verdad por gusto, el Matador José Roberto Garza me ha hecho llegar fotografías de su Señor padre el Maestro Lorenzo Garza, por el que siempre he guardado una profunda admiración, en ellas aparece con un fino bigote al lado de la legendaria actriz Sara García, de igual forma la imagen de “Fango” el nuevo libro de su sobrino Lorenzo Garza Gaona que pronto será presentado, el “Ciclón” Carlos Arruza participo en “El Álamo” representando el papel del Gral. Antonio López de Santana, Manuel Capetillo padre participo en buen número de películas del genero nacional llamado comedia ranchera, en televisión el gran “Curro” Rivera” participo junto al ex novillero y después actor David Reynoso al igual que Federico Pizarro y los hermanos Manuel y Guillermo Capetillo en telenovelas. En España Domingo Ortega, Paco Camino, Enrique Vera, Manuel Benítez “El Cordobés”, Sebastián Palomo Linares han pasado por el terreno de la actuación, recientemente Antonio Jiménez “Lili” peón de confianza y Javier Sánchez Araujo miembros de la cuadrilla del Maestro Morante de la Puebla participaron dando vida a los matadores Manuel Jiménez “Chicuelo” y “Gitanillo de Triana” en la serie el “El Secreto de puente viejo” ¡olé el arte!

Aunque la fecha fue del día de ayer un día 20 de marzo de 1904 confirma en Madrid Rafael Gómez “El Gallo” figura icónica del torero de manos de Rafael Molina “Lagartijo” con el toro “Barbero” del Duque de Veragua. Ahora sí, el 21 de marzo de 1915 nace en el barrio de Triana Rafael Vega de los Reyes “Gitanillo de Triana”, en 1918 toma la alternativa en la Plaza de Toros de Madrid José Flores González “Camará” de padrino José Gómez Ortega “Gallito” y de testigo Julián Saiz “Saleri ll” con toros de la ganadería de Don Pedro Benjumea, posteriormente fue apoderado de Manuel Rodríguez “Manolete”, un día como hoy de 1957 Fermín Murillo recibe la alternativa en Barcelona de manos de “Chicuelo II” y llevando por testigo al Maestro Jaime Ostos, en 1988 en la Plaza de Irapuato toma la alternativa Alejandro Silveti de manos de su hermano David y de testigo Miguel Espinoza “Armillita” con el toro “Gran Dinastía” de Begoña ¡Hasta la próxima!