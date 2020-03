Autoriza el IEC sesiones a distancia

Ante la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), aprobó la realización de sesiones a distancia.

Durante la mañana de este viernes, se realizó la Sesión del Consejo General del IEC,donde se aprobó la reforma al Reglamento de Sesiones, para que se permita, cuando así lo considere la Presidencia que las sesiones se realicen con la participación remota de sus integrantes.

Con ello el organismo electoral adopta las medidas necesarias para continuar con el mandato constitucional de organizar las elecciones sin perjuicio de adoptar aquellas medidas derivadas de las afecciones por eventos fortuitos o casos de fuerza mayor que se presenten en nuestro estado o en nuestro país con motivo de la COVID-19.

El Instituto Electoral de Coahuila consideró indispensable adoptar las medidas pertinentes de seguridad e higiene que le permitan y que esto no merme en la operación de sus actividades en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020.

La titular del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, indicó que el calendario electoral no se modificará. Solo se reducen las actividades no esenciales y todos los días se analizarán las recomendaciones oficiales.

"No se paran las actividades esenciales del estado. y las actividades para la jornada electoral es esencial y no podemos parar. La elección sigue en pie para el 7 de junio", dijo de León Farías.

En entrevista, la consejera indicó que no se modifican o posponen la elección para renovar el Congreso Local y tampoco se extiende el periodo de trabajo de los actuales diputados.

"Periodos extraordinarios no se puede. Se dan en las redes sociales una serie de hipótesis falsas como prorrogar la elección hasta el año que entra. Y por supuesto que no. No hay posibilidades de que sus cargos se prorrogue", dijo Gabriela de León Farías.

Agregó: "Entonces la elección se tiene que llevar a cabo. No es la primera vez que tenemos este tipo de contingencia. En 2009 se realizó la elección y estada el H1N1 y la gente salió a votar. Es una actividad que no puede prorrogarse".

La funcionaria estatal aceptó que se encuentran preocupados por la situación que se vive ante la pandemia del coronavirus. Por lo que dijo se están tomando medidas de prevención.

"Estamos avanzando en la parte que nos toca. Y estamos preparándonos para el registro de candidaturas. Aun no se termina el tiempo de precampañas. Sólo suspendemos los eventos públicos, pero seguimos con la campaña en redes de promoción del voto. Tal como lo ha manifestado el secretario de salud estamos en una fase preventiva, entonces tenemos que seguir las indicaciones", concluyó.