VIRAL: Así es como debes lavar correctamente tus manos

La OMS (Organización Mundial de Salud), recomienda al público ser sumamente cuidados en la higiene personal, así como desinfectar constantemente nuestras manos utilizando los productos recomendados como lo es el jabón y el gel antibacterial.

Un video que se ha viralizado recientemente en redes sociales, muestra detalladamente con pintura y guantes de látex, la manera en que se debe realizar el lavado de manos para cubrir completamente cada parte de ellas, incluyendo los pulgares.

Correct technique to wash your hands for proper disinfection. #CoronavirusOutbreakindia #CoronaVirusUpdate #COVID #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/1WeDwlCaF6