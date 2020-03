El video de solidaridad de Gal Gadot genera opiniones encontradas

En plena pandemia por el coronavirus, diversas personalidades públicas están compartiendo mensajes de solidaridad y apoyo en sus redes sociales, aconsejando seguir las medidas de prevención para frenar los contagios.

Una de esas personas es la actriz Gal Gadot, quien compartió hace unos días un video en el que aparecen otras celebridades, como Natalie Portman, Mark Ruffalo o Will Ferrell, cantando al melodía Imagine, de John Lennon.

El video viral de 3 minutos en el que Gadot llama a la unidad, fue recibido de diferentes formas, aquellos que apreciaron y aplaudieron la intención, pero otros señalando que el mensaje sobre un mundo unido, como habla la canción, no empata con la vida privilegiada de estas celebridades.

“Siempre he odiado esta canción. Imagina que no hay ‘posesiones’, cantado por algunas de las personas más ricas del mundo", "Imagina a toda la gente... Comiéndose a los ricos", "BOO, dona si realmente te importa el mundo" o “Cariño, mira a todas las personas ricas que cantan Imagine. Todo estará bien ahora, a pesar de que ambos perdimos nuestro trabajo”, fueron algunos de los comentarios, recoge el New York Post.