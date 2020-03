VIRAL: Madre llora porque los pañales para su hija están agotados

A través de redes sociales, se ha viralizado el video de una mujer quien llora desesperada debido a que los pañales para su bebé están agotados en tiendas comerciales, a causa de las compras de pánico por el coronavirus.

Lauren Whitney, residente de la ciudad de Washington, en Utah, EUA, compartió a través de la plataforma de TikTok la situación que tiene que vivir debido al desabasto de productos en los supermercados, originado por la propagación del COVID-19. Recoge The Sun.

Además de las miles de víctimas que el mortal virus ha cobrado en todo el mundo, éste también ha sido el culpable de sembrar pánico entre la población que como medida de 'seguridad' han recurrido a las llamadas 'compras de pánico', provocando escasez principalmente en productos de higiene y limpieza.

Entre las personas que se ven afectadas por esta medida, se encuentra Whitney, quien tal como se observa en el clip, se encuentra desesperada ante la falta de los pañales para su hija de 18 meses, en una sucursal de la cadena comercial Walmart. Detalla el portal de noticias.

"Para todos ustedes, locos que compran todos los pañales, ¿cómo se supone que debo cambiarle el pañal a mi hija si no puedo comprar 20 a la vez como ustedes? Me encantaría que la gente se dé cuenta de que toda esta compra de pánico y acaparamiento está dificultando las cosas a las familias de bajos ingresos o familias con un presupuesto limitado. Algunas personas no pueden llegar a las tiendas cuando llegan los camiones. Otros no tienen dinero para ir cuando llegan los camiones porque les pagan más tarde", señala Lauren entre lagrimas en el video.