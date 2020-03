En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cierra la semana con su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Al inicio de su mensaje, el mandatario llamó a la población a tener ánimo para "salir adelante en lo personal, lo familiar y como sociedad", ante la pandemia de coronavirus.

Asimismo, se anunció la realización de una consulta para definir el futuro de la cervecera de Constellation Brands, por lo que el presidente llamó a los ciudadanos de Mexicali a participar y decidir libremente.

Ya sobre el tema del coronavirus, afirmó que México está preparado y que se ha manejado el tema con técnicos especialistas y no con "politiqueros".

Además, pidió a los ciudadanos no dejarse manipular y escuchar su proceder respecto a la pandemia.

"Decirle a los mexicanos que tengan confianza, que no se dejen manipular, que cuando se necesite transmitirles algo, lo voy a hacer yo, con toda claridad", señaló López Obrador, haciendo un llamado al pueblo a "que escuchen al presidente. Yo nunca los voy a engañar. Tengo tres principios que me guían, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".