'Tengo cara de china y no tengo coronavirus'; joven pide frenar las bromas

Cansada de las bromas e insultos respecto al COVID-19 debido a sus facciones asiáticas, una joven pide al público en la red que frenen el acoso que recibe constantemente.

Desde que comenzó a difundirse la noticia del virus que se piensa se originó en Wuhan, las bromas y comentarios racistas hacia el país chino han estado a la orden del día, siendo afectados principalmente las personas de origen asiático.

Por medio de redes sociales, una joven dedicó un certero mensaje a sus seguidores para frenar las bromas que recibe respecto al COVID-19.

"No tengo coronavirus, que tenga cara de china no quiere decir que lo tenga. Por favor ya no entren a mi chat comentando coronavirus", exclama la mujer en el video que se ha vuelto viral en redes sociales.