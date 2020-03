Hombre dice que robó dos televisores sin darse cuenta

Un hombre de Nuevo México, Estados Unidos, le dijo a la policía local que robó dos televisores estando borracho.

Sage Aaron Cummins fue arrestado la semana pasada luego de ir al departamento de la víctima para devolver los televisores y encontrarse ahí a un oficial investigando el robo, según la policía de Gallup.

De acuerdo con la declaración de Cummins, sólo recordaba haber llamado a la puerta y cuando se dio cuenta que no había nadie, decidió entrar. Aseguró no recordar nada después de esto. "Se despertó a las 8:30 a.m. del día siguiente y notó que tenía dos televisores en su habitación", dice el informe policial, detalla el New York Post.

Dos días después un amigo suyo y de la víctima le dijo Cummins de quién eran los televisores. "Quería arreglar las cosas y devolver los artículos robados", lee el informe policial.

Cummins, de 24 años, fue arrestado y puesto en libertad con una fianza de 1500 dólares, 36 mil pesos.