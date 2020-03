¿Cierto?... ¿falso?

¡El coronavirus es la pandemia anunciada por Nostradamus!...; ¡es un complot internacional para disminuir la población!; ¡es mortal para los viejos! Usted puede agregar más exclamaciones de terror que desinforman, generados por medios digitales; algunas ciertas, otras exageradas y la mayoría completamente erradas, como los remedios recomendados.

Parece que algunas personas intentan hacerse notar compartiendo información que en mucho es creada con sus propios temores; otras, ideadas por paranoides y algunos disfuncionales que disfrutan generando ansiedad y pánico entre la población crédula; y/o quienes se creen todo lo que leen en los medios digitales.

Los efectos de tal actitud se empiezan a notar en México, algunos comercios ya han requerido hacer pedidos extraordinarios de alimentos, medicamentos y cubrebocas, particularmente a partir de que Trump declarara en EUA ´emergencia nacional´.

Debo aclararle que, a mi ver, en el país del norte las condiciones son diferentes a las nuestras; ellos debieron tomar medidas extraordinarias por llegar rápidamente a la fase II, entre otras particularidades por su intercambio con marcado flujo comercial internacional, participando grupos y personas; y sus graves estadísticas de mortalidad y morbilidad. Incluya la conveniencia política.

Antes de continuar dialogando, le advierto que si es una pandemia seria, declarada por los especialistas de la OMS dependiente de la ONU, como altamente peligrosa en términos estadísticos de transmisión, morbilidad y mortalidad, particularmente para los ancianos. Prevenga para no lamentar.

Las medidas que se están tomando en todo el planeta son las posibles, ante el fenómeno que muestra diferente comportamiento comparando casos experenciados. En México tememos insuficiencia institucional siendo preocupante la negligencia de AMLO.

Le insisto, ningún cuidado extraordinario es exageración, pero habrá que actuar serena y responsablemente ¡siendo solidarios!

Le invito a que dialoguemos sobre lo que dicen los expertos -no el WhatsApp o Facebook- y actuemos en consecuencia. Consultado con expertos, le comparto lo aprendido.

"Margarita de Val, es investigadora del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa", poseedora de reconocido prestigio mundial como inmunología y virología. Ella, ha dedicado su vida al estudio de las infecciones y las respuestas inmunológicas.

Recientemente publicó su "Texto sobre el coronavirus", avalado por la Universidad Complutense de Madrid, coincidente con lo enunciado oficialmente por los expertos de la OMS en: "Brote de enfermedad por coronavirus COVID-19", información extensa que Usted puede consultar en La Internet.

Ellos, nos instruyen sobre acciones preventivas a tomar y, muy interesantemente, insisten en la solidaridad, teniendo un comportamiento social responsable, no solo para evitar el contagio de sí mismo, también propagar la enfermedad no previéndola adecuadamente.

Dan indicaciones que usted conoce: lávese frecuentemente las manos, desinfecte objetos de uso cotidiano o públicos, no salude de beso ni abrazo, evite aglomeraciones y si su país ya ha pasado a "fase II" -propagación local- manténgase en casa y suspenda asistencias a eventos públicos.

La Dra. del Val, escribe: "De coronavirus nos podemos infectar, teóricamente y sin cuarentenas ni barreras, un 100% de la población en unos pocos meses (…) solo un 20-25% tendrán síntomas, en el peor de los casos".

La OMS señala mayor gravedad entre ancianos y anergizados -debilitados-, en desnutridos y deficientes en sus cuidados personales -sumando casi el 15% de los clínicamente enfermos-

Le insisto, no significa que los jóvenes no puedan enfermarse, solo que, generalmente, presentarán sintomatologías moderadas y raramente graves. Sin embargo no deben descuidarse y pueden ser vectores -transmisores asintomáticos-

Es una virosis más severa que un resfriado; sin embargo, su mortalidad esperada en México, será menor a la contabilizada por violencia. Nos cuidamos por la inseguridad sin caer en la ansiedad, compórtese igual previniendo la infección.

Si Usted se siente enfermo, tiene alta temperatura, -más de 38ºC medidos con termómetro- tos seca y dolor de garganta: sea solidario y aíslese de los demás familiares, llame al médico para que descarte coronavirus. De no ser así y existen otros signos como moco nasal fluido, dolores musculares y/o óseos o algún tipo de malestar general, podría tratarse de influenza o resfriado común: no congestione innecesariamente los servicios médicos y actúe como lo hace con la gripe.

Cierto que puede ser mortal, según las condiciones personales de edad, sexo y estado general de salud y cada país está mostrando estadísticas ligeramente diferentes. Se debe a las particularidades genéticas y condiciones físicas de cada etnia, además de las mutaciones del virus. Calculan que, al menos, el 80% de la población será infectada, solo el 25% presentará síntomas y, de esos, reducidos casos terminarán en neumonía, insuficiencia respiratoria, cardiopatía secundaria y/o muerte.

Usted cumpla con su responsabilidad de cuidarse, ser consciente de la realidad y respetuoso social evitando propagar la infección.

Las recomendaciones sobre los cuidados generales de salud ya están ampliamente divulgadas, así que no se llene de ansiedad; ocúpese en cuidarse, más que preocuparse inútilmente.

[email protected]

Le recomiendo: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1684551.asegura-china-el-desarrollo-de-vacuna-contra-el-coronavirus.html